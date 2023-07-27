ВР сьогодні знову відзначилася: "слуги" вирішили, що парламент має й далі працювати в секретному режимі, - Синютка
Нардеп Олег Синютка не підтримує ухвалену сьогодні, 27 липня, постанову про те, що парламент продовжить працювати в закритому режимі: без прямих трансляцій засідань і без присутності в залі журналістів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ВР сьогодні знову відзначилася. Тому що "слуги" вирішили, що парламент і далі повинен працювати в секретному режимі й відмовилися, щоб з наступної сесії, яка розпочнеться у вересні, ми перейшли до нормального режиму роботи. Журналісти мають бачити, про що і як говорять парламентарії. Журналісти повинні бачити, за що голосує і що підтримує український парламент", - переконаний Синютка.
Народний депутат України також додав, що сьогодні в окопі на передовій український солдат перебуває в набагато загрозливіших умовах, ніж народний депутат у парламентському кріслі.
"Вважаю великою помилкою те, що сьогодні "слуги" зберегли на наступні місяці втаємниченість роботи українського парламенту", - наголосив Синютка.
- Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за постанову про продовження роботи в закритому режимі проголосували 250 народних депутатів.
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