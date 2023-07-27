Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ВР сьогодні знову відзначилася. Тому що "слуги" вирішили, що парламент і далі повинен працювати в секретному режимі й відмовилися, щоб з наступної сесії, яка розпочнеться у вересні, ми перейшли до нормального режиму роботи. Журналісти мають бачити, про що і як говорять парламентарії. Журналісти повинні бачити, за що голосує і що підтримує український парламент", - переконаний Синютка.

Народний депутат України також додав, що сьогодні в окопі на передовій український солдат перебуває в набагато загрозливіших умовах, ніж народний депутат у парламентському кріслі.

"Вважаю великою помилкою те, що сьогодні "слуги" зберегли на наступні місяці втаємниченість роботи українського парламенту", - наголосив Синютка.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за постанову про продовження роботи в закритому режимі проголосували 250 народних депутатів.









