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Головна Війна з Росією ВР сьогодні знову відзначилася: "слуги" вирішили, що парламент має й далі працювати в секретному режимі, - Синютка
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ВР сьогодні знову відзначилася: "слуги" вирішили, що парламент має й далі працювати в секретному режимі, - Синютка

27 липня, 2023 четвер
18:03
Війна з Росією Олег Синютка

Нардеп Олег Синютка не підтримує ухвалену сьогодні, 27 липня, постанову про те, що парламент продовжить працювати в закритому режимі: без прямих трансляцій засідань і без присутності в залі журналістів

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ВР сьогодні знову відзначилася. Тому що "слуги" вирішили, що парламент і далі повинен працювати в секретному режимі й відмовилися, щоб з наступної сесії, яка розпочнеться у вересні, ми перейшли до нормального режиму роботи. Журналісти мають бачити, про що і як говорять парламентарії. Журналісти повинні бачити, за що голосує і що підтримує український парламент", - переконаний Синютка.

Народний депутат України також додав, що сьогодні в окопі на передовій український солдат перебуває в набагато загрозливіших умовах, ніж народний депутат у парламентському кріслі.

"Вважаю великою помилкою те, що сьогодні "слуги" зберегли на наступні місяці втаємниченість роботи українського парламенту", - наголосив Синютка.

  • Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, за постанову про продовження роботи в закритому режимі проголосували 250 народних депутатів.





 

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Олег Синютка
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