Про це і не тільки писали світові медіа 25 квітня:

The New York Times

Весняний наступ України робить величезні ставки на майбутнє війни, наголошує видання. Американські чиновники кажуть, що ЗСУ готуються до контрнаступу проти російських військ вже наступного місяця перед обличчям величезних ризиків. Бо без рішучої перемоги підтримка Заходом України може ослабнути, а Київ може опинитися під зростаючим тиском, щоб почати серйозні мирні переговори, щоб припинити або заморозити конфлікт.

Розлючені фермери пробили об'єднаний фронт Європи в Україні. Журналісти пишуть, що зернова угода, яка зрушила український експорт і пом’якшила глобальну продовольчу кризу, зараз розпалює протести в Румунії та серед інших рішучих прихильників Києва. Східноєвропейці конкурують з дешевим українським зерном, призначеним для Африки та Азії.

Також зазначається, що після того, як ООН запропонувала продовжити чорноморську зернову угоду, яка дозволила Україні транспортувати зерно зі своїх чорноморських портів, Росія заявила, що обставини "не на користь" угоди.

Йдеться й про те, що поки союзники України прагнуть зміцнити єдність проти агресії Росії, Москва здійснила власну дипломатичну ініціативу у вівторок, зібравши високопосадовців оборонних відомств трьох країн, включаючи члена НАТО Туреччину, щоб обговорити війну в Сирії. На зустрічі був присутній Іран, за яким, ймовірно, уважно стежив Захід.

Представники Організації Об’єднаних Націй закликали у вівторок до гуманного поводження з військовополоненими, захопленими Росією та Україною, після того, як у соціальних мережах з’явилися аудіозаписи, які нібито заохочують до страт без розгляду. Видання пише, що військові командири та влада з обох сторін війни в Україні повинні видавати "чіткі та недвозначні накази про захист" військовополонених і людей, які не беруть участі в бойових діях, також вони повинні забезпечити "суворе дотримання цих наказів".

The Washington Post

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив проти Сполучених Штатів та їхніх союзників у Раді безпеки ООН, попередивши, що їхня агресія та залякування підвели світ до "небезпечного порогу". Він намагався відвернути критику щодо вторгнення його країни в Україну, натомість звинувативши США у встановленні усіх правил за рахунок інших націй.

Видання стверджує, що схвалення глобальних лідерських здібностей Росії падає практично в усіх частинах світу. Після вторгнення в Україну у лютому минулого року, згідно зі звітом "Рейтинг світових лідерів" проведеного у 137 країнах опитування, воно опустилося з 33% до 21%. Крім того, схвалення керівництва США серед українців різко зросло – на 29% порівняно з попереднім роком і досягло 66%.

Якщо Росія переможе, а Україна впаде, Центральна Європа "може бути наступною", – написали лідери Польщі, Словаччини та Чехії, повідомляє видання з посиланням на лист, в якому політики закликали США та інших союзників продовжувати підтримку України. За їх словами, поразка Росії в Україні зменшить шанси Сполучених Штатів і їхніх союзників "пролити власну кров і здобути додаткові скарби пізніше".

Незважаючи на власну війну, яка триває, Україна евакуювала 138 осіб із Судану, де зараз вирує інший конфлікт, пише видання. Про завершення рятувальної операції у вівторок у соцмережах повідомила українська військова розвідка. Офіційні особи евакуювали 87 громадян України до сусіднього Єгипту, а також громадян Грузії та Перу.

Reuters

Папа Римський Франциск у п’ятницю вирушає з триденною поїздкою до Угорщини, де очікується, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи стануть головними темами його публічних звернень і приватних розмов із прем’єр-міністром-націоналістом Віктором Орбаном.

Українські війська, що базуються на західному березі річки Дніпро, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, намагаючись витіснити російські війська, пише видання з посиланням на російського чиновника. Російські війська утримували східний берег Дніпра біля Херсона після відступу з Херсона в листопаді після місяців окупації, але очікується, що Україна почне весняний контрнаступ, щоб спробувати відбити більше території.

Росія почала використовувати свої нові бойові танки Т-14 "Армата" для обстрілу українських позицій, "але вони ще не брали участі в прямих штурмових операціях", повідомило у вівторок державне інформаційне агентство РІА з посиланням на джерело, близьке до справ, передає іноземне медіа.

Союзник Путіна, експрезидент РФ Дмитро Мєдвєдєв заявив, що світ, ймовірно, стоїть на порозі нової світової війни, і ризики ядерного протистояння зростають. Кремль також відкинув те, що, на його думку, було брехнею про те, що у президента Володимира Путіна були схожі двійники, які замінювали 70-річного лідера, і що він проводив більшу частину свого часу, укриваючись у ядерному бункері.

Група проукраїнських вчених закликає до набагато жорсткіших санкцій Заходу проти Росії, включаючи зниження вдвічі граничної ціни на нафту до 30 доларів за барель, запровадження повного ембарго на російську сталь, залізо та діаманти та встановлення легше конфіскувати російські активи.

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що висилає п’ятьох російських дипломатів за діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом, зауваживши, що уряд дуже серйозно сприйняв загрозу безпеці, яку представляє збір російської розвідки.

Видання пише, що Україна домагатиметься "повної трансформації" шести міст, які сильно постраждали під час повномасштабного вторгнення Росії, згідно з програмою реконструкції, яку прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив у вівторок.

Politico

Президент Чехії Петро Павел заявив, що Китай не хоче миру в Україні. В одному з інтерв’ю колишній генерал НАТО стверджував, що Китай отримує занадто багато вигоди від війни, щоб грати миротворця. Тому не можна довіряти Пекіну. Зазначається, що коментарі Павела прозвучали в той момент, коли Китай намагається позиціонувати себе як миротворця в Україні, нещодавно висунувши туманну дорожню карту припинення конфлікту. І хоча більшість західних союзників скептично поставилися до ініціатив, деякі країни, як-от Франція, наполягають на тому, що Китай може відігравати важливу роль у мирних переговорах.

The Guardian

Британські журналісти пропонують матеріал про Українську Православну Церкву, пов'язану з Москвою, яка зараз піддається ретельній перевірці. З листопада українська держава проводить розслідування щодо пов’язаної з Москвою православної церкви, стверджуючи, що вона є рукою Кремля, маскуючи російську пропаганду під релігійні вчення. Як відбувається процес та що відбувається всередині, йдеться у тексті.

Зруйнований ФК "Маріуполь" відродився у Бразилії, пише медіа. Українська громада на півдні Бразилії вирішила перетворити свою місцеву футбольну команду на ФК "Маріуполь", клуб вищої ліги, розформований після вторгнення Росії в Україну, на знак солідарності з країною, охопленою війною. Команда візьме на форму, герб і логотип "Маріуполя" через рік після того, як приміщення та стадіон українського клубу були знищені під час вторгнення РФ.

У вівторок міністри спорту Великобританії та Франції наполягали на тому, що російські та білоруські спортсмени ніколи не повинні змагатися на Олімпійських іграх як нейтральні спортсмени, як це рекомендує Міжнародний олімпійський комітет (МОК), оскільки вони все ще можуть фінансуватися своїми урядами.

За атакою безпілотників у Севастопольській бухті стоїть Київ, це підтвердила українська влада, кажуть у виданні. Однак офіційні особи відкинули заяви Росії про те, що атака поставила під загрозу роботу зернового коридору.

За даними британської розвідки, у квітні кількість щоденних втрат, які несе Росія, впала приблизно на 30%. У своєму щоденному брифінгу розвідки Міністерство оборони повідомило, що падіння, ймовірно, пов’язане із завершенням зимового наступу Росії, який, як додали, здебільшого провалився. Зараз Росія, швидше за все, готує свої війська до контрнаступу України.

Глава ООН і представники західних країн розкритикували російського дипломата під час його головування на засіданні ООН у понеділок, звинувативши Москву в порушенні статуту ООН через напад на Україну та окупацію частини її території.

CNN

Війна Росії проти України перекроїла карту неба, пише видання, але не для китайських авіакомпаній. У перші дні вторгнення в Україну Європейський Союз і Росія закрили один для одного свій повітряний простір – повітряна блокада, яка зберігається досі. Тепер, коли Китай відновив зв’язок зі світом після майже трьох років закриття кордонів через Covid – приємна новина для світових туристичних ринків, що відновлюються, – деякі представники європейської авіаційної промисловості закликають до того, що вони вважають нерівними умовами гри.

Українські військові заявили, що Москва зосереджує свої сили на штурмі ураженого східного міста Бахмут і, відповідно, скорочує наступальні операції в деяких інших районах. За словами речника Східного угруповання, ситуація в Бахмуті "час від часу змінюється, йде позиційна війна".

Повідомляється, що українські військові заявили, що досягають "вражаючих результатів" проти російських військ на східному березі річки Дніпро в Херсоні. "За останні три дні ми маємо досить вражаючі результати нашої бойової роботи", – сказала речниця Південного командування ЗСУ в національному ефірі у вівторок.

Керівник російської приватної військової компанії (ПВК Вагнера) Євген Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися. Це сталося після того, як американський Інститут вивчення війни (ISW) припустив у доповіді, що відносини між двома сторонами були "налагоджені" з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції в Україні.

Москва заявила, що має намір озвучити позицію Росії на другий день засідання Ради Безпеки ООН, де вона є головуючим членом, незважаючи на "труднощі", з якими вона стикається. На брифінгу з журналістами у вівторок речник Кремля Дмитро Пєсков визнав виклики, з якими зіткнулася російська делегація в ООН у Нью-Йорку, але заявив, що вони продовжать свої зусилля.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона робить "все, щоб повністю знищити [Україну]" після російського ракетного удару по Куп’янську Харківської області, в результаті якого дві людини загинули і 10 отримали поранення.

Gazeta Wyborcza

Польське видання пише, що Росія продовжує викрадати дітей з України. У справі був білоруський слід, оскільки один із представників білоруської опозиції Павел Латушка стверджує, що Білорусь причетна до незаконної депортації українських дітей з окупованих територій, і вони мають докази цього. Більше у тексті.

Зазначається, що автовиробник Mercedes покинув Росію, але з правом повернутися після зняття санкцій. Після півроку переговорів Mercedes-Benz продала підмосковне представництво і автозавод. Але німецький концерн забезпечив можливість повернути ці активи після скасування санкцій проти Росії. Російський автодилер "Автодом" оголосив у вівторок про завершення купівлі російських активів Mercedes.