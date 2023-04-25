Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Вражаючі результати ЗСУ на східному березі Дніпра, великі ризики контрнаступу, "падіння" Росії майже в усіх частинах світу. Світові ЗМІ про Україну 25 квітня
Огляд

Вражаючі результати ЗСУ на східному березі Дніпра, великі ризики контрнаступу, "падіння" Росії майже в усіх частинах світу. Світові ЗМІ про Україну 25 квітня

Юлія Осим
25 квітня, 2023 вiвторок
21:00
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Українські військові заявляють про вражаючі успіхи на східному березі Дніпра на Херсонщині, а у США кажуть про великі ставки весняного контрнаступу ЗСУ на майбутнє війни

Про це і не тільки писали світові медіа 25 квітня:

The New York Times

Весняний наступ України робить величезні ставки на майбутнє війни, наголошує видання. Американські чиновники кажуть, що ЗСУ готуються до контрнаступу проти російських військ вже наступного місяця перед обличчям величезних ризиків. Бо без рішучої перемоги підтримка Заходом України може ослабнути, а Київ може опинитися під зростаючим тиском, щоб почати серйозні мирні переговори, щоб припинити або заморозити конфлікт.

українські військові

Розлючені фермери пробили об'єднаний фронт Європи в Україні. Журналісти пишуть, що зернова угода, яка зрушила український експорт і пом’якшила глобальну продовольчу кризу, зараз розпалює протести в Румунії та серед інших рішучих прихильників Києва. Східноєвропейці конкурують з дешевим українським зерном, призначеним для Африки та Азії. 

Також зазначається, що після того, як ООН запропонувала продовжити чорноморську зернову угоду, яка дозволила Україні транспортувати зерно зі своїх чорноморських портів, Росія заявила, що обставини "не на користь" угоди.

Йдеться й про те, що поки союзники України прагнуть зміцнити єдність проти агресії Росії, Москва здійснила власну дипломатичну ініціативу у вівторок, зібравши високопосадовців оборонних відомств трьох країн, включаючи члена НАТО Туреччину, щоб обговорити війну в Сирії. На зустрічі був присутній Іран, за яким, ймовірно, уважно стежив Захід.

Представники Організації Об’єднаних Націй закликали у вівторок до гуманного поводження з військовополоненими, захопленими Росією та Україною, після того, як у соціальних мережах з’явилися аудіозаписи, які нібито заохочують до страт без розгляду. Видання пише, що військові командири та влада з обох сторін війни в Україні повинні видавати "чіткі та недвозначні накази про захист" військовополонених і людей, які не беруть участі в бойових діях, також вони повинні забезпечити "суворе дотримання цих наказів".

The Washington Post

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив проти Сполучених Штатів та їхніх союзників у Раді безпеки ООН, попередивши, що їхня агресія та залякування підвели світ до "небезпечного порогу". Він намагався відвернути критику щодо вторгнення його країни в Україну, натомість звинувативши США у встановленні усіх правил за рахунок інших націй. 

Видання стверджує, що схвалення глобальних лідерських здібностей Росії падає практично в усіх частинах світу. Після вторгнення в Україну у лютому минулого року, згідно зі звітом "Рейтинг світових лідерів" проведеного у 137 країнах опитування, воно опустилося з 33% до 21%. Крім того, схвалення керівництва США серед українців різко зросло – на 29% порівняно з попереднім роком і досягло 66%. 

Якщо Росія переможе, а Україна впаде, Центральна Європа "може бути наступною", – написали лідери Польщі, Словаччини та Чехії, повідомляє видання з посиланням на лист, в якому політики закликали США та інших союзників продовжувати підтримку України. За їх словами, поразка Росії в Україні зменшить шанси Сполучених Штатів і їхніх союзників "пролити власну кров і здобути додаткові скарби пізніше".

Незважаючи на власну війну, яка триває, Україна евакуювала 138 осіб із Судану, де зараз вирує інший конфлікт, пише видання. Про завершення рятувальної операції у вівторок у соцмережах повідомила українська військова розвідка. Офіційні особи евакуювали 87 громадян України до сусіднього Єгипту, а також громадян Грузії та Перу.

Reuters

Папа Римський Франциск у п’ятницю вирушає з триденною поїздкою до Угорщини, де очікується, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи стануть головними темами його публічних звернень і приватних розмов із прем’єр-міністром-націоналістом Віктором Орбаном. 

Папа Римський Франциск

Українські війська, що базуються на західному березі річки Дніпро, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, намагаючись витіснити російські війська, пише видання з посиланням на російського чиновника. Російські війська утримували східний берег Дніпра біля Херсона після відступу з Херсона в листопаді після місяців окупації, але очікується, що Україна почне весняний контрнаступ, щоб спробувати відбити більше території.

Росія почала використовувати свої нові бойові танки Т-14 "Армата" для обстрілу українських позицій, "але вони ще не брали участі в прямих штурмових операціях", повідомило у вівторок державне інформаційне агентство РІА з посиланням на джерело, близьке до справ, передає іноземне медіа. 

Союзник Путіна, експрезидент РФ Дмитро Мєдвєдєв заявив, що світ, ймовірно, стоїть на порозі нової світової війни, і ризики ядерного протистояння зростають. Кремль також відкинув те, що, на його думку, було брехнею про те, що у президента Володимира Путіна були схожі двійники, які замінювали 70-річного лідера, і що він проводив більшу частину свого часу, укриваючись у ядерному бункері. 

Група проукраїнських вчених закликає до набагато жорсткіших санкцій Заходу проти Росії, включаючи зниження вдвічі граничної ціни на нафту до 30 доларів за барель, запровадження повного ембарго на російську сталь, залізо та діаманти та встановлення легше конфіскувати російські активи.

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що висилає п’ятьох російських дипломатів за діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом, зауваживши, що уряд дуже серйозно сприйняв загрозу безпеці, яку представляє збір російської розвідки. 

Видання пише, що Україна домагатиметься "повної трансформації" шести міст, які сильно постраждали під час повномасштабного вторгнення Росії, згідно з програмою реконструкції, яку прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив у вівторок.

Politico

Президент Чехії Петро Павел заявив, що Китай не хоче миру в Україні. В одному з інтерв’ю колишній генерал НАТО стверджував, що Китай отримує занадто багато вигоди від війни, щоб грати миротворця. Тому не можна довіряти Пекіну. Зазначається, що коментарі Павела прозвучали в той момент, коли Китай намагається позиціонувати себе як миротворця в Україні, нещодавно висунувши туманну дорожню карту припинення конфлікту. І хоча більшість західних союзників скептично поставилися до ініціатив, деякі країни, як-от Франція, наполягають на тому, що Китай може відігравати важливу роль у мирних переговорах.

The Guardian

Британські журналісти пропонують матеріал про Українську Православну Церкву, пов'язану з Москвою, яка зараз піддається ретельній перевірці. З листопада українська держава проводить розслідування щодо пов’язаної з Москвою православної церкви, стверджуючи, що вона є рукою Кремля, маскуючи російську пропаганду під релігійні вчення. Як відбувається процес та що відбувається всередині, йдеться у тексті.

Києво-Печерська лавра

Зруйнований ФК "Маріуполь" відродився у Бразилії, пише медіа. Українська громада на півдні Бразилії вирішила перетворити свою місцеву футбольну команду на ФК "Маріуполь", клуб вищої ліги, розформований після вторгнення Росії в Україну, на знак солідарності з країною, охопленою війною. Команда візьме на форму, герб і логотип "Маріуполя" через рік після того, як приміщення та стадіон українського клубу були знищені під час вторгнення РФ. 

У вівторок міністри спорту Великобританії та Франції наполягали на тому, що російські та білоруські спортсмени ніколи не повинні змагатися на Олімпійських іграх як нейтральні спортсмени, як це рекомендує Міжнародний олімпійський комітет (МОК), оскільки вони все ще можуть фінансуватися своїми урядами.

За атакою безпілотників у Севастопольській бухті стоїть Київ, це підтвердила українська влада, кажуть у виданні. Однак офіційні особи відкинули заяви Росії про те, що атака поставила під загрозу роботу зернового коридору.

За даними британської розвідки, у квітні кількість щоденних втрат, які несе Росія, впала приблизно на 30%. У своєму щоденному брифінгу розвідки Міністерство оборони повідомило, що падіння, ймовірно, пов’язане із завершенням зимового наступу Росії, який, як додали, здебільшого провалився. Зараз Росія, швидше за все, готує свої війська до контрнаступу України.

Глава ООН і представники західних країн розкритикували російського дипломата під час його головування на засіданні ООН у понеділок, звинувативши Москву в порушенні статуту ООН через напад на Україну та окупацію частини її території. 

CNN

Війна Росії проти України перекроїла карту неба, пише видання, але не для китайських авіакомпаній. У перші дні вторгнення в Україну Європейський Союз і Росія закрили один для одного свій повітряний простір – повітряна блокада, яка зберігається досі. Тепер, коли Китай відновив зв’язок зі світом після майже трьох років закриття кордонів через Covid – приємна новина для світових туристичних ринків, що відновлюються, – деякі представники європейської авіаційної промисловості закликають до того, що вони вважають нерівними умовами гри.

Українські військові заявили, що Москва зосереджує свої сили на штурмі ураженого східного міста Бахмут і, відповідно, скорочує наступальні операції в деяких інших районах. За словами речника Східного угруповання, ситуація в Бахмуті "час від часу змінюється, йде позиційна війна". 

Повідомляється, що українські військові заявили, що досягають "вражаючих результатів" проти російських військ на східному березі річки Дніпро в Херсоні. "За останні три дні ми маємо досить вражаючі результати нашої бойової роботи", – сказала речниця Південного командування ЗСУ в національному ефірі у вівторок. 

Дніпро, Херсонщина

Керівник російської приватної військової компанії (ПВК Вагнера) Євген Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися. Це сталося після того, як американський Інститут вивчення війни (ISW) припустив у доповіді, що відносини між двома сторонами були "налагоджені" з метою змусити президента Росії Володимира Путіна припинити наступальні операції в Україні.

Москва заявила, що має намір озвучити позицію Росії на другий день засідання Ради Безпеки ООН, де вона є головуючим членом, незважаючи на "труднощі", з якими вона стикається. На брифінгу з журналістами у вівторок речник Кремля Дмитро Пєсков визнав виклики, з якими зіткнулася російська делегація в ООН у Нью-Йорку, але заявив, що вони продовжать свої зусилля.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона робить "все, щоб повністю знищити [Україну]" після російського ракетного удару по Куп’янську Харківської області, в результаті якого дві людини загинули і 10 отримали поранення.

Gazeta Wyborcza

Польське видання пише, що Росія продовжує викрадати дітей з України. У справі був білоруський слід, оскільки один із представників білоруської опозиції Павел Латушка стверджує, що Білорусь причетна до незаконної депортації українських дітей з окупованих територій, і вони мають докази цього. Більше у тексті.  

Зазначається, що автовиробник Mercedes покинув Росію, але з правом повернутися після зняття санкцій. Після півроку переговорів Mercedes-Benz продала підмосковне представництво і автозавод. Але німецький концерн забезпечив можливість повернути ці активи після скасування санкцій проти Росії. Російський автодилер "Автодом" оголосив у вівторок про завершення купівлі російських активів Mercedes. 

Статті
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Росія
Китай
Чехія
ЗСУ
Війна з Росією
США
наступ ЗСУ
Читайте також:
Микола Княжицький
23 квітня, 2023 неділя
Може статится, що УПЦ (МП) припинить діяльність на заході та в центрі України, а на сході - ставатиме ще популярнішою, це небезпечно, - Княжицький
24 квітня, 2023 понедiлок
Україна зіграє наступні матчі відбору Євро-2024 під керівництвом нового тренера
Джейк Салливан
25 квітня, 2023 вiвторок
У Білому домі відреагували на заклики республіканців припинити допомогу Україні
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.03
    Продаж 41.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 квітня
22:02
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог на сьогодні не має можливостей для проведення широкомасштабних дій. Колонка Сергія Згурця
22:02
санкції проти Росії
Навіть з нейтральним прапором: Британія та Франція виступили проти участі спортсменів із РФ і Білорусі у міжнародних змаганнях
21:42
Великі пожежі на Свердловщині
На Свердловщині відразу три масштабні пожежі: евакуйовано зеків з туберкульозом та ВІЛ-СНІД
21:11
Дар'я Дугіна (Платонова) на "Азовсталі". Літо 2022 року, окупований Маріуполь
Убивство пропагандистки Дугіної: РФ заочно заарештувала "українського диверсанта"
20:46
Ільхам Алієв
Азербайджан планує подвоїти видобуток газу і постачати його в 10 країн Європи, - Алієв
20:46
На фото: Деніел Редкліфф та Ерін Дарк
У зірки "Гаррі Поттера" Деніела Редкліффа народився первісток
20:45
росія іран
Іран доставляє боєприпаси до Росії Каспійським морем, - The Wall Street Journal
20:35
Віталій Кличко
Кличко прибув до США: візьме участь у Саміті міст Північної та Південної Америки й обговорить підтримку України
20:31
Зграя безпілотників зможе прорвати ППО Москви на 9 травня, - Володимир Яценко
20:31
Генадій Труханов
Справа заводу "Краян": Труханову обрали запобіжний захід – 30,866 млн грн застави
20:16
човен
На Херсонщині заборонили перебування плавзасобів на водних об'єктах
20:15
Справа про обстріл РФ аеродрому "Канатове": ексрозвідника Червінського взяли під варту на 2 місяці
20:02
OPINION
Лєна Чиченіна
В українському кіно домінує українська ж біднота
19:49
студенти
Уряд Польщі спростив вступ до вишів для українців
19:33
Перший турецький військовий літак Hurjet
Туреччина випробувала перший власний реактивний військовий літак
19:31
Барак Обама
Обама підтримав рішення Байдена вдруге балотуватися в президенти
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 426-го дня війни: У Бахмуті ЗСУ відкинули росіян від "дороги щастя", а ЄС передав €1,5 млрд допомоги
18:49
Новини компаній
Як почати торгівлю криптовалютою: рекомендації початківцям
18:46
У Судані захопили лабораторію зі збудниками кору й холери. ВООЗ заявила про високий рівень небезпеки
18:45
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
Держава має відновити втрачену галузь протезування, - нардеп Цимбалюк
18:42
Вінсент Магвенья, прес-секретар президента Південно-Африканської Республіки
"Через упередженість": ПАР оголосила про вихід із Міжнародного кримінального суду
18:42
Окупанти
В Урзуфі росіяни розмістили 200 військових на території дитячого табору, – Генштаб
18:40
Ексклюзив
Радбез ООН
Дипломат Огризко: існує механізм, який може унеможливити участь РФ у всіх органах ООН
18:37
Денис Шмигаль
Заборони строком на 50 років: уряд запропонував РНБО ввести санкції проти Ірану
18:33
Олімпіада-2020
Українцям дозволять індивідуально виступати на Олімпіаді-2024, якщо національна команда бойкотуватиме Ігри в Парижі, - Мінмолодьспорту
18:29
Справа Полтавського ГЗК: Київський апеляційний суд продовжив блокування активів підприємства
18:25
Залізниця
У Росії почастішали випадки підпалу релейних шаф на залізниці
18:02
Олімпіада-2022, збірна Росії
"Немислимо та неприйнятно": у ПАРЄ закликали не допускати росіян та білорусів до Олімпіади-2024
18:00
OPINION
Олеся Ісаюк
Чи пояснили українські інтелектуали історичний досвід?
17:52
Відьмак
Netflix випустила трейлер 3-го сезону "Відьмака" - останнього, в якому Геральта гратиме Генрі Кавілл
17:50
Підсумки національної премії 2022 року
Відповідальний бізнес отримав відзнаки за допомогу Україні: підсумки національної премії 2022 року
17:48
СБУ викрила освітян-колаборантів, які русифікували школи в тимчасово окупованому Маріуполі
17:31
Петр Павел
Китай зацікавлений у продовженні війни, тож він не може бути посередником між Україною та РФ, - президент Чехії
17:30
"Реал", Андрій Лунін
Лунін отримав шанс зіграти за "Реал" проти команди Циганкова
17:22
Оновлено
Судан
Рятувальна операція: із Судану евакуювали 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp
17:13
Веніславський пояснив, як зізнання вагнерівців у злочинах в Україні допоможуть притягнути РФ до відповідальності
16:57
Швеція
Швеція оголосила, що висилає п'ятьох російських дипломатів
16:57
Ексклюзив
Полковник СБУ Костенко назвав три основні напрямки, де ворог може почати наступи
16:55
Новини компаній
біткоїн
Цікаві факти про виникнення біткоїна
16:55
окупанти орки
Окупанти в Мелітополі підчепили сибірську виразку, поки копали окопи, - Федоров
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV