Врятуємо життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових
Телеканал Еспресо просить долучитися до збору коштів на автомобіль для 27-го Окремого стрілецького батальйону
Ми разом з вами закрили вже чимало волонтерських зборів. Захисники переказують безмежну подяку за постійну допомогу та підтримку у спільній боротьбі!
Наразі на східний гарячий напрямок для виконання бойових завдань необхідно придбати автомобіль, відремонтувати та укомплектувати його.
Знову тим, що боронять нас потрібна допомога. І без вас ми не впораємося.
Наша ціль - 400 000 гривень
Кожна гривня — це маленький крок до спільної перемоги. Ціна однієї чашки кави має значення і наближає нас до Перемоги. Давайте разом прикладемо максимум зусиль, адже наші захисники щодня боронять нас і наше майбутнє.
Не будьте байдужими, долучайтеся!
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Картка ПриватБанку:
5168 7456 1421 8615
Разом до перемоги!
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