Врятуємо життя наших захисників: терміновий збір на авто для військових

Ми разом з вами закрили вже чимало волонтерських зборів. Захисники переказують безмежну подяку за постійну допомогу та підтримку у спільній боротьбі!

Наразі на східний гарячий напрямок для виконання бойових завдань необхідно придбати автомобіль, відремонтувати та укомплектувати його.

Знову тим, що боронять нас потрібна допомога. І без вас ми не впораємося.

Наша ціль - 400 000 гривень

Кожна гривня — це маленький крок до спільної перемоги. Ціна однієї чашки кави має значення і наближає нас до Перемоги. Давайте разом прикладемо максимум зусиль, адже наші захисники щодня боронять нас і наше майбутнє.

Не будьте байдужими, долучайтеся!

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Номер картки банки:

5375 4112 0786 5531

Картка ПриватБанку:

5168 7456 1421 8615

Разом до перемоги!