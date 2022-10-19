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OPINION

Все те що ми маємо зараз і в Україні з Іраном, наслідки політики Обами

Ігор Семиволос
19 жовтня, 2022 середа
16:15
Погляд Ігор Семиволос

Багато питань щодо іранської спроможності виробляти ракети та смертоносні дрони. Як таке їм вдається, адже країна довгий час перебуває під санкціями?

Багато питань щодо іранської спроможності виробляти ракети та смертоносні дрони. Як таке їм вдається, адже країна довгий час перебуває під санкціями?

Трохи фактажу.

США наклала санкції на Іран одразу після ісламської революції в 1979 році. В 1995 році санкції були розширені й туди були включені фірми, які контролюються іранським урядом. У 2006 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію з вимогою призупинити програму зі збагачення урану. Іранці її розпочали, спираючись на можливості, які були створені росіянами в рамках реалізації проєкту Бушерської АЕС.

Після підписання так званої ядерної угоди 17 січня 2016 року США та ЄС заявили про зняття санкцій проти Ірану. Також були розблоковані близько $100 млрд в міжнародних та закордонних фінансових установах

У 2010 році ООН запровадила проти Ірану санкції, пояснюючи це тим, що Тегеран під виглядом мирної атомної програми розробляє ядерну зброю. Уряди ЄС і США ввела проти Ірану додаткові санкції, обмеживши, серед іншого, співпрацю в нафтовій та газовій галузях.

Але після підписання так званої ядерної угоди 17 січня 2016 року США та ЄС заявили про зняття санкцій проти Ірану. Також були розблоковані близько $100 млрд в міжнародних та закордонних фінансових установах. Іран заявив про готовність експортувати 500 тис. барелів на добу з подальшим збільшенням експорту до 1 млн барелів.

Сьогодні США, Велика Британія та Франція заявляють, що постачаючи безпілотники Росії Іран порушує резолюцію Ради Безпеки ООН 2231, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами.

Згідно з цією резолюцією, ембарго на звичайну зброю щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Трамп, який односторонньо вийшов з угоди у 2018 році, намагався продовжити дію ембарго, але, Рада Безпеки відхилила цю вимогу, дозволивши Ірану експорт зброї. Не треба пояснювати, хто не голосував.

Ядерна угода 2015 року виявилася стратегічною поразкою США і грубою помилкою Барака Обами

Як кажуть у західних столицях, ця резолюція що обмежує експорт та імпорт компонентів ракет та відповідних технологій, діє як мінімум до жовтня 2023 року. Туди ж потрапляють також безпілотники. Тобто навіть у такому куцому варіанті іранці брутально порушують резолюцію. Напевно, для того, щоб не потрапити під нові санкції, вони відверто брешуть.

І ще. Ядерна угода 2015 року виявилася стратегічною поразкою США і грубою помилкою Барака Обами. Завдяки ресурсам, які отримав Іран після її підписання, вони запустили нові ракетні програми, розгорнули виробництво дронів та розпочали небачену раніше експансію на Близькому Сході. Угода також підважила союзницькі відносини США з Ізраїлем та Саудівською Аравією та відкрила дорогу російській експансії. Все те що ми маємо зараз і в Україні й на Близькому сході це наслідки політики Обами.

Джерело

Про автора. Ігор Семиволос, політолог, сходознавець.

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Новини
Іран
ядерна програма
війна з Росією
безпілотник
США
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