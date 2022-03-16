"Встановлюйте супутникові тарілки, дивіться Еспресо та інших українських мовників": Княжицький дав поради, як зберегти доступ до інформації в умовах агресії РФ
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький порадив українцям дивитися українські канали через інтернет і встановлювати супутникові тарелки в умовах, коли російські окупанти намагаються знищувати телевежі
Про це Княжицький написав у Facebook.
"Інформація - теж зброя. І дуже важлива. У Вінниці агресор влучив у телевежу. Можуть бути проблеми з прийняттям сигналу Т2. Але телебачення можна дивитися через кабель, Інтернет. Вежу відновлять. Моя порада - купуйте і встановлюйте супутникові тарілки навіть у тих місцях, які далеко від бойових дій. Адже ворог оголосив війну українському телебаченню", - написав Княжицький.
Народний депутат зазначив, що правдиву інформацію можна дізнатися на каналах українських мовників, зокрема Еспресо. Микола Княжицький також поширив посилання на сторінки Еспресо у соцмережах, у тому числі російською та англійською мовами.
"Правдиву інформацію можна отримати на каналі, сайті у соцмережах Еспресо і інших українських мовників. Ось посилання на сторінки Еспресо. Доєднуйтесь! Йдемо в наступ на інформаційному фронті! Правда - головна наша зброя на інформаційному фронті. Тільки навколо правди може єднатись цивілізований світ. Коли Росія сіє морок і смерть, зухвало та голосно бреше мільйонам людей по всьому всіту, ми вважаємо життєво необхідним доносити правду до всіх, незалежно від мови спілкування. Espreso.tv транслює новини в соціальних мережах різними мовами. Головна мета - надати доступ до правдивих оперативних новин з місця подій у всі куточки світу. Закликаємо розповсюджувати посилання на наші сторінки, що вказані нижче. Діліться лінками зі своїми іноземними друзями, запрошуйте підписатись та шейрити", - наголосив Княжицький.
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"Поки наші воїни мужньо захищають країну на передовій, наша спільна задача - вести боротьбу на фронті інформаційному. Кувати перемогу. Кожну хвилину. Разом. На всіх фронтах. До перемоги!" - підсумував Княжицький.
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