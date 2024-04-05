Довга дорога в НАТО: на Еспресо документальний фільм про російські пастки на шляху до Альянсу

22 роки тому Україна вперше заявила, що йде до членства в НАТО. Кремль відповів на це масштабною інформаційно-розвідувальною спецоперацією, яка триває досі. Її мета - завадити вступу України до НАТО. Ставка - майбутнє України та всього континенту.

У фільмі про те, як Росія відвертала Україну від НАТО: гібридні спецоперації Кремля за часів правління Кучми, Ющенка, Януковича, “плівки Мельниченка”, “Кольчуги” та інші провокації, що змінювали курс української влади.

Втім кремлівські пастки не спрацювали: шлях України до НАТО не зупинила навіть велика війна. Тепер Москва розгортає нову інформаційну атаку, вже з Європи, налаштовуючи проти України найближчих сусідів.

“Підкуп іноземних політиків, дезінформація, робота агентів і провокації - Кремль застосовує будь-які брудні методи, щоб зірвати інтеграцію до НАТО і ЄС, розсварити із сусідами і союзниками. Нас хочуть вдарити звідти, куди ми прагнемо. Але боротися з цим можна, і у фільмі я розкажу як”, - коментує автор фільму Миколи Княжицький.

Про кремлівські спецоперації минулого та сьогодення і незламність курсу України, - дивіться у фільмі “Довга дорога до НАТО” у суботу, 6 квітня, о 22.00, з повтором у неділю, 7 квітня о 07.00.