На своїй сторінці у фейсбук він зазначив, що Марін Ле Пен заявила, що "перемога Росії буде катастрофою, а перемога України означатиме вступ у війну НАТО і розв’язання третьої світової".

"Те, що каже Ле Пен, – сучасний повтор логіки учасників Мюнхенської змови з Гітлером у 1938 році. Вони теж так думали: якщо переможе Гітлер, це буде всього-на-всього "катастрофою". А от якщо Чехословаччина дасть відсіч, тоді почнеться велика війна. Змову підписали. Війна почалася. Однією з перших впала Франція", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк заявив, що "Перемога України – це звільнення нашої землі від ворога і членство в НАТО".

"Хочете миру? Підтримайте Україну всіма можливими силами й, не гаючи часу, прийміть до Північноатлантичного Альянсу. Припиніть кидатися порожніми словами на другому році повномасштабного вторгнення і ширити світом фантазії. Покажіть нашому спільному ворогу, що маєте справжню силу для захисту справедливого світового ладу", - зазначив голова КБФ.

Він переконаний - війна закінчиться, коли перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі підніметься Український прапор як прапор повноправного члена Альянсу: "Це буде перемога. І це буде перемога для всіх. А катастрофа – для російської імперії".