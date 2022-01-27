Втікав від "знущань" ватажків з РФ: на Донеччині затримали найманця "ЛДНР"
СБУ викрила російського найманця, який воював проти України та тікав з ОРДЛО через знущання кураторів з РФ з підлеглих
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У затриманого на лінії розмежування найманця РФ виявили розібраний автомат Калашникова.
За попередньою інформацією, найманець залишив лави свого підрозділу та тікав з ОРДЛО через постійні знущання російських ватажків і "кураторів" з підлеглих.
Ним виявився мешканець Донеччини, який у 2019 році добровільно долучився до окупантів і став розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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