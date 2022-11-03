Втікають та чинять самогубства: мобілізовані росіяни намагаються уникнути потрапляння на фронт

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства", – розповідають у Генштабі.

Разом із тим, попри начебто завершення мобілізації, російські військкомати отримали вказівки щодо продовження формування так званих добровольчих підрозділів. До них беруть чоловіків із погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім офіційного статусу інваліда. Також із ними не підписують жодних офіційних контрактів.

У перехопленнях СБУ окупанти говорять про те, що після артилерійського вогню українських військових із 20 їхніх солдатів виживає один.

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