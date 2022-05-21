Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 28 850 окупантів, 1278 танків і 169 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 21 травня окупанти втратили близько 28 850 військових, 1278 танків, 596 систем артилерії, 462 БПЛА й 169 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:
- особового складу - близько 28850 (+150) людей;
- танків - 1278 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 3116 (+26) од.;
- артилерійських систем - 596 (+0) од.;
- РСЗВ - 201 (+1) од.;
- засоби ППО - 93 (+0) од.;
- літаків - 204 (+0) од.;
- гелікоптерів - 169 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2) од.;
- крилатих ракет - 104 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2178 (+16) од.;
- спеціальної техніки - 43 (+0) од.
Упродовж доби 20 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
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