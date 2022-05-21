Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України РФ орієнтовно втратила:

особового складу - близько 28850 (+150) людей;

танків - 1278 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 3116 (+26) од.;

артилерійських систем - 596 (+0) од.;

РСЗВ - 201 (+1) од.;

засоби ППО - 93 (+0) од.;

літаків - 204 (+0) од.;

гелікоптерів - 169 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2) од.;

крилатих ракет - 104 (+1) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2178 (+16) од.;

спеціальної техніки - 43 (+0) од.

Упродовж доби 20 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

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