Втрати РФ у війні проти України перевищили 99 тис. осіб загиблими, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни проти України, росіяни втратили 99 230 осіб загиблими, 2995 танків, 281 літак та 266 гелікоптерів
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 грудня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 99 230 (+430 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2995 (+7) одиниць
бойових броньованих машин - 5974 (+5)
артилерійських систем – 1960 (+7) од
РСЗВ – 410 (+0)
засоби ППО ‒ 212 (+0)
літаків – 281 (+0) од
гелікоптерів – 266 (+2)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23)
крилаті ракети ‒ 653 (+0)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7)
спеціальна техніка ‒ 177 (+2)
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