Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 грудня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 99 230 (+430 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2995 (+7) одиниць

бойових броньованих машин - 5974 (+5)

артилерійських систем – 1960 (+7) од

РСЗВ – 410 (+0)

засоби ППО ‒ 212 (+0)

літаків – 281 (+0) од

гелікоптерів – 266 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23)

крилаті ракети ‒ 653 (+0)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7)

спеціальна техніка ‒ 177 (+2)

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