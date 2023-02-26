Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт та полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

"Річ у тому, що росіяни діють не раціонально, вони втрачають найголовніший ресурс - людський. Величезні втрати у найближчій перспективі змусять Кремль оголосити наступну хвилю чергової мобілізації. Це навантаження на російський бюджет, на російське суспільство. Хоча я не бачу якихось протестних рухів і готовності широкого загалу іти на бунт, але це буде створювати передумови, які можуть стати поштовхом до деструктивних процесів на території РФ", - вважає він.