Про це передає Центр протидії дезінформації у телеграм.

За версією ЦПД при РНБО України, 11 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляцію. Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області Балицький повідомив, що: "понад 60% жителів Запорізької області бачать території регіону в складі росії у статусі окремого суб’єкта".

Також російська преса поширила дезінформаційну заяву хакерської група RaHDIt щодо втрат Збройних сил України у ході бойових дій.

"Учасник російського хакерського об’єднання на умовах анонімності заявив, що на сьогодні втрати становлять не менше ніж 50-70 тис. убитими", - писали росЗМІ.

Не обійшлося без ще однієї маніпуляції. Член федеральних зборів РФ Пушков заявив: "Німеччина стала на шлях антиросійських санкцій, і тепер весь час готується до гіршого. Хто б міг припустити, що підтримка Майдану і "держперевороту" в Україні в 2014 році приведе німців до того, що вони боятимуться закриття своїх підприємств і цілих галузей промисловості".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb