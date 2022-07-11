Втрати ЗСУ становлять до 70 тис. військових, а 60% жителів Запоріжжя бачать території регіону в складі РФ: нові фейки від Росії
Росіяни поширюють дезінформацію про те, що втрати ЗСУ на сьогодні становлять не менше, ніж 50-70 тис. військових
Про це передає Центр протидії дезінформації у телеграм.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляцію. Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області Балицький повідомив, що: "понад 60% жителів Запорізької області бачать території регіону в складі росії у статусі окремого суб’єкта".
Також російська преса поширила дезінформаційну заяву хакерської група RaHDIt щодо втрат Збройних сил України у ході бойових дій.
"Учасник російського хакерського об’єднання на умовах анонімності заявив, що на сьогодні втрати становлять не менше ніж 50-70 тис. убитими", - писали росЗМІ.
Не обійшлося без ще однієї маніпуляції. Член федеральних зборів РФ Пушков заявив: "Німеччина стала на шлях антиросійських санкцій, і тепер весь час готується до гіршого. Хто б міг припустити, що підтримка Майдану і "держперевороту" в Україні в 2014 році приведе німців до того, що вони боятимуться закриття своїх підприємств і цілих галузей промисловості".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.12
Купівля 35.12Продаж 36.18
-
EUR
Купівля 35.21Продаж 36.95
- Актуальне
- Важливе