Про це повідомляє російське видання "Важные истории".

Журналісти посилаються на чотири джерела: колишнього співробітника ФСБ, політтехнолога, який працює з губернатором одного з російських регіонів, а також двох людей, знайомих із посадовими особами Адміністрації президента РФ.

"Мені відомо про як мінімум два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх посад, але в УВП (Управління внутрішньої політики Адміністрації президента) їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи", - сказав колишній співробітник ФСБ.

Знайомий чиновника із АП також чув про цю заборону.

"Охочих звільнитися після початку війни було багато. Якщо всі підуть, буде втрачено управління", - сказав він журналістам видання.

За його словами, в Адміністрації президента РФ бажання залишити посаду розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання "демонстрації єдності".

При цьому співрозмовники видання зазначають, що сама заборона "неформальна і незаконна", тому з нього можуть бути винятки. Як повідомив один із них, за можливість тихо, непомітно піти зараз багато хто готовий добре заплатити. Також людині можуть дозволити звільнитися, наприклад, за станом здоров'я.