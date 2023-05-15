"Вважають зрадою": Кремль заборонив високопоставленим чиновникам звільнятися під час війни, - ЗМІ
Російська влада "неформально" заборонила чиновникам звільнятися під час війни, а тим, хто не згоден - натякає на переслідування
Про це повідомляє російське видання "Важные истории".
Журналісти посилаються на чотири джерела: колишнього співробітника ФСБ, політтехнолога, який працює з губернатором одного з російських регіонів, а також двох людей, знайомих із посадовими особами Адміністрації президента РФ.
"Мені відомо про як мінімум два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх посад, але в УВП (Управління внутрішньої політики Адміністрації президента) їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи", - сказав колишній співробітник ФСБ.
Знайомий чиновника із АП також чув про цю заборону.
"Охочих звільнитися після початку війни було багато. Якщо всі підуть, буде втрачено управління", - сказав він журналістам видання.
За його словами, в Адміністрації президента РФ бажання залишити посаду розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання "демонстрації єдності".
При цьому співрозмовники видання зазначають, що сама заборона "неформальна і незаконна", тому з нього можуть бути винятки. Як повідомив один із них, за можливість тихо, непомітно піти зараз багато хто готовий добре заплатити. Також людині можуть дозволити звільнитися, наприклад, за станом здоров'я.
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