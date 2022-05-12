Я не бачу можливості нормалізувати відносини з Путіним, - Борис Джонсон
12 травня прем'єр-міністр Великобританії заявив, що не бачить можливості нормалізувати стосунки із президентом Росії після вторгнення в Україну, навіть, якщо той каятиметься
Про це інформує LBC Radio, з посиланням на заяву прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
На питання, чи можна було б вітати Путіна на світовій арені, якщо він покається, Джонсон відповів: "Покаяння зараз буде дуже важким для Володимира Путіна... Я вважаю, що немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти, як ми можемо зараз нормалізувати відносини з Путіним".
Прем’єр-міністра Великобританії вважає, що світ ризикує повторити 2014 рік, коли РФ анексувала Крим.
"Світ в основному сказав, що це жахливо. Ми засуджуємо це, ми засуджуємо – і ми це зробили. І ми ввели санкції. Але водночас ми як би почали переговори з ним про шлях вперед".
І Путін в основному використав це як спосіб викрутити ніж в Україні. Якби українці зараз уклали будь-яку угоду з Путіним, ризик полягає в тому, що він зробив би точно те ж саме, і вони це знають. Тому коротка відповідь – ні. Ніякої перенормації, і Великобританія дуже чітко це знає", – додав Джонсон.
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