Я не міг пройти, як лох, а потім два дні не мив руки, - український футболіст розповів, як зустрів Мессі
Український захисник Василь Кравець, який виступає в чемпіонаті Іспанії, розповів, як зустрів легендарного Ліонеля Мессі
Про це Кравець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу vZbirna.
Кравець вперше зустрів Мессі на одному з передматчевих тренувань "Леганеса".
"Я в "Леганесі" дружив з молодими, які прийшли з "Барселони-Б". Ми виходимо з ними з роздягальні на розминку. Прохолодно було, я йду за ними, вниз дивлюся. Вони комусь руку дають - вітаються. А це Мессі. Я такий: "Йопт". А тут Суарес. Хлопці віталися, я теж мав вітатися. Я ж не пройду просто осторонь, як лох. Привітались, Мессі мені підморгнув. Я два дні руку не мив, коли додому прийшов. Жартую", - розповів гравець.
Василь Кравець є вихованцем "Карпат". У 2017 році з львівського клубу він перейшов в іспанський "Луго". А в 2019 році - у "Леганес". Після цього українець грав на правах оренди за "Луго", "Лех" та хіхонський "Спортінг".
- У вересні минулого року польський "Лех" оголосив про трансфер українського захисника іспанського "Леганеса" Василя Кравця.
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