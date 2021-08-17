Я не міг пройти, як лох, а потім два дні не мив руки, - український футболіст розповів, як зустрів Мессі

Про це Кравець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу vZbirna.



Кравець вперше зустрів Мессі на одному з передматчевих тренувань "Леганеса".



"Я в "Леганесі" дружив з молодими, які прийшли з "Барселони-Б". Ми виходимо з ними з роздягальні на розминку. Прохолодно було, я йду за ними, вниз дивлюся. Вони комусь руку дають - вітаються. А це Мессі. Я такий: "Йопт". А тут Суарес. Хлопці віталися, я теж мав вітатися. Я ж не пройду просто осторонь, як лох. Привітались, Мессі мені підморгнув. Я два дні руку не мив, коли додому прийшов. Жартую", - розповів гравець.



Василь Кравець є вихованцем "Карпат". У 2017 році з львівського клубу він перейшов в іспанський "Луго". А в 2019 році - у "Леганес". Після цього українець грав на правах оренди за "Луго", "Лех" та хіхонський "Спортінг".



У вересні минулого року польський "Лех" оголосив про трансфер українського захисника іспанського "Леганеса" Василя Кравця.

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