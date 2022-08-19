Я не радила б Зеленському погоджуватися на зустріч з Путіним, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
Президент України Володимир Зеленський не має погоджуватися на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним навіть щодо обміну полоненими
Про це нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила в ефірі Еспресо.
Вона відповіла на питання, чи має президент України Володимир Зеленський зустрічатися з Володимиром Путіним заради обміну полоненими.
"Ми маємо розуміти, це не через те, що Путін марить зустріччю з Зеленським. Це не його найближчими планами, навіть якщо він дійсно заявив про готовність до перемовин. Його бачення завершення цієї війни не збігається з необхідністю нашого виживання як народу і держави", - сказала нардепка.
Вона наголосила, що Путін категорично виступає проти цього.
"Тому погоджуватися на зустріч, з якої б треба було вийти з певними домовленостями або планами, з керівником держави-агресора я б не радила. Не потрібно використовувати такий інструмент. Я думаю, що є інші для витягання наших полонених. Якраз ці інструменти мають зараз відпрацьовуватися. Сподіваюсь, що ООН була б готова включитися в цей процес максимально ефективно, хоча вся поведінка Росії підважує існування, важливість і ефективність ООН", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.
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