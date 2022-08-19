Про це нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила в ефірі Еспресо.

Вона відповіла на питання, чи має президент України Володимир Зеленський зустрічатися з Володимиром Путіним заради обміну полоненими.

"Ми маємо розуміти, це не через те, що Путін марить зустріччю з Зеленським. Це не його найближчими планами, навіть якщо він дійсно заявив про готовність до перемовин. Його бачення завершення цієї війни не збігається з необхідністю нашого виживання як народу і держави", - сказала нардепка.

Вона наголосила, що Путін категорично виступає проти цього.

"Тому погоджуватися на зустріч, з якої б треба було вийти з певними домовленостями або планами, з керівником держави-агресора я б не радила. Не потрібно використовувати такий інструмент. Я думаю, що є інші для витягання наших полонених. Якраз ці інструменти мають зараз відпрацьовуватися. Сподіваюсь, що ООН була б готова включитися в цей процес максимально ефективно, хоча вся поведінка Росії підважує існування, важливість і ефективність ООН", - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.