Зеленський: "Не виключаю референдуму щодо Донбасу, щодо Криму, в цілому щодо припинення війни"

Про це Зеленський сказав у ефірі телеканалу "1+1".

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови", - сказав Зеленський.



Президент додав, що наразі Україна не має жодних пропозицій, із яких потрібно було би проводити референдум. Також Зеленський заявив, що не має від суспільства секретів із таких питань.



"Я б з такими речами не жартував, і точно секретів не мав би. Тому що це дуже важливі речі, що стосуються нашого статусу, що стосуються наших територій. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно буду радитись із нашим суспільством”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 8 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Під час пресконференції у травні 2021 року Зеленський заявив, що на всеукраїнському референдумі можуть підняти питання щодо ситуації на Донбасі.