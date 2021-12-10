Зеленський: "Не виключаю референдуму щодо Донбасу, щодо Криму, в цілому щодо припинення війни"
У п'ятницю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає можливості проведення референдуму щодо Донбасу, Криму та припинення війни
Про це Зеленський сказав у ефірі телеканалу "1+1".
"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму, це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови", - сказав Зеленський.
Президент додав, що наразі Україна не має жодних пропозицій, із яких потрібно було би проводити референдум. Також Зеленський заявив, що не має від суспільства секретів із таких питань.
"Я б з такими речами не жартував, і точно секретів не мав би. Тому що це дуже важливі речі, що стосуються нашого статусу, що стосуються наших територій. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно буду радитись із нашим суспільством”, - наголосив Зеленський.
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