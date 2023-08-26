Я - ваш вирок!
А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"
Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".
Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".
А той: "Вийди звідси, розбійник"!
Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"
А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".
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Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".
А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви — єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".
Зеленський: "Та ви оху*ли!"
А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".
Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.
Світ гине.
Завіса.
Про автора. Антін Мухарський, український актор, телеведучий, співак та поет-пісняр
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