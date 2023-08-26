Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Я - ваш вирок!
OPINION

Я - ваш вирок!

Антін Мухарський
26 серпня, 2023 субота
08:03
Погляд Антін Мухарський

А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"

Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".

Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".

А той: "Вийди звідси, розбійник"!

Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"

А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".

Читайте також: Резніков на вихід. Хто буде новим очільником Міноборони?

Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".

А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви — єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".

Зеленський: "Та ви оху*ли!"

А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".

Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.

Світ гине.

Завіса.

Джерело

Про автора. Антін Мухарський, український актор, телеведучий, співак та поет-пісняр

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
політика
вибори президента
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Читайте також:
Батьківщина-мати
24 серпня, 2023 четвер
"Батьківщина-Мати" так і залишиться радянським символом, навіть після появи тризуба: В'ятрович про перейменування монумента
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
Василь Шкляр
24 серпня, 2023 четвер
Це була трагедія, що на схилах Дніпра ставлять цю "кльопану-мать": Шкляр про те, як радянська система мітила український простір своїми символами
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
26 серпня
08:27
Мелітополь. Токмак
Біля окупованого Токмака пролунали вибухи
08:16
Колумбія почала видавати паспорти з гендерною ідентифікацією "X"
08:09
Оновлено
ЗСУ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 640 військових, 12 танків та 2 засоби ППО, - Генштаб
08:06
Огляд
Бій за Київ, за лаштунками війни та невидима армія – 5 книг про історію, якою їй належить бути
07:55
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця
07:46
ООН
Комісія ООН з розслідування порушень в Україні здійснить третій візит до країни та відвідає кілька міст
06:45
ВМС США
США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання
06:33
російська техніка
ISW: У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень
06:00
Іспанія, кокаїн, кримінал, світ
В Іспанії виявили рекордну партію кокаїну, вагою 9,5 тонн
05:55
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
05:38
знищені окупанти
Аналітики ISW розповіли про значні втрати окупантів на острові в дельті Дніпра
05:10
Туреччина не бачить альтернативи початковій зерновій ініціативі, - очільник МЗС Фідан
04:40
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов припускає, що в Україні може відбутись додатковий призов
04:12
безпілотник, дрон
Москву атакував безпілотник: було чутно вибухи і закрито всі аеропорти
03:47
Словенія світ повінь погода
У результаті масштабних повеней Словенія зазнала збитків на близько €5 млрд
02:51
Миколаїв, Київ, маскувальна сітка, рекорд, ЗСУ
Волонтери з Миколаєва побили рекорд львів'ян, створивши найбільшу в Україні маскувальну сітку
02:23
Торнадо у США
На півночі США пронісся торнадо: загинули щонайменше п'ятеро людей
02:19
Оновлено
ПВК Вагнера
У Фінляндії залишили під вартою російського окупанта з банди "Русич" Петровського, Україна готує матеріали для екстрадиції
01:55
Олексій Данілов
Пускову установку С-400 у Криму ліквідувала нова українська ракета, - Данілов
01:27
Кишкова інфекція
У польському Жешуві, на кордоні з Україною, спалах небезпечної хвороби: померли вже 7 людей
01:00
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 5-го туру
00:30
збитий "Шахед"
Над Україною "шахеди": текстовий онлайн подій
00:29
Кепа Аррісабалага (праворуч)
Зірковий конкурент Луніна вдало дебютував за "Реал"
00:09
Рагім Стерлінг (праворуч)
"Челсі" без травмованого Мудрика здобув першу перемогу в сезоні
2023, п'ятниця
25 серпня
23:42
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Ті, хто приїхав жити на вкрадену землю, мають бути видворені: Чубаров про росіян та колаборантів у Криму
23:37
Канада
Україна розпочала переговори з Канадою про угоду щодо безпекових гарантій
23:33
Кріштіану Роналду, Аль-Наср, Саудівська Аравія
Роналду вперше у новому сезоні зробив хет-трик за "Аль-Наср"
23:06
росія дипломат
Росія почала застосовувати нові методи антиукраїнської пропаганди у США та Європі, - NYT
22:43
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня
22:34
Олексій Резніков
Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо підтвердяться звинувачення у закупівлі літніх курток для ЗСУ замість зимових
22:07
Марина Бех-Романчук
Бех-Романчук принесла Україні срібло ЧС-2023 з легкої атлетики
21:49
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Точно прохання РФ, це не витримує жодної критики": дипломат Чалий про позицію Індії щодо України на G20
21:46
на фото: фільм "Війна (не) жіноча справа"
"Війна (не) жіноча справа": в Україні покажуть прем'єру документального фільму про військовослужбовиць
21:39
Збірна України з веслування на байдарках
Україна здобула першу медаль ЧС з веслування на байдарках та каное
21:39
Освіта в Україні
У МОН розповіли, скільки дітей повернуться до очного навчання
21:16
Євген Пригожин
У Росії заявили, що вилучили бортові самописці з літака, на якому розбився Пригожин
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На півдні у РФ майже немає резервів. Частина західного Криму без захисту: воєнні підсумки тижня
21:13
полонені росіяни
В Україні змінили порядок тримання військовополонених
21:00
Нікополь
Армія РФ обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік
20:54
діти, війна
Україна повернула 11 дітей з РФ та тимчасово окупованих територій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV