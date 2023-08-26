Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".

Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".

А той: "Вийди звідси, розбійник"!

Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"

А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".

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Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".

А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви — єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".

Зеленський: "Та ви оху*ли!"

А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".

Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.

Світ гине.

Завіса.

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Про автора. Антін Мухарський, український актор, телеведучий, співак та поет-пісняр

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