"Я живий та здоровий": Сорос спростував повідомлення про свою смерть
Відомий фінансист та філантроп Джордж Сорос, якому у серпні виповниться 93 роки, спростував чутки про свою смерть та повідомив, що він живий та здоровий
Про це він повідомив у власному Твіттері.
"Чутки про те, що у мене стався серцевий напад, зовсім не відповідають дійсності. Я живий та здоровий", - йдеться у повідомленні.
Раніше у соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що Джордж Сорос, нібито, помер.
Про це, зокрема, написав блогер та друг американського винахідника, мільярдера Ілона Маска Метт Воллес.
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