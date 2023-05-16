"Я живий та здоровий": Сорос спростував повідомлення про свою смерть

Про це він повідомив у власному Твіттері.

"Чутки про те, що у мене стався серцевий напад, зовсім не відповідають дійсності. Я живий та здоровий", - йдеться у повідомленні.

Раніше у соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що Джордж Сорос, нібито, помер.

Про це, зокрема, написав блогер та друг американського винахідника, мільярдера Ілона Маска Метт Воллес.