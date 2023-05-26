Каже, що по поверненні з Москви він обов'язково проінспектує місця розміщення зброї у своїй державі. Самопроголошений президент думає, що вона його врятує і від Міжнародного кримінального суду, і від людського самосуду.

Білорусь перетворюється на ядерний полігон Росії. Кнопка — у руках Путіна. Коли бункерний її натискатиме, він точно не радитиметься із ригоровичем.

Утім, заручником кремлівського діда стає не лише Лукашенко, а й всі білоруси. Після розміщення ядерної зброї у Білорусі навряд чи ще щось може стримати Путіна у поглинанні Білорусі. Хіба "Білоруський добровольчий корпус", який, подібно до РДК, почне хитати режим диктатора.

Про автора: Сергій Руденко, журналіст, телеведучий Еспресо.

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