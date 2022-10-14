Як герой мемів Тітушко уникнув суду: деталі судової справи

Місяць тому адвокат Вадима Тітушка Олександр Тананакін оголосив, що кримінальне провадження проти його клієнта закрито, а сам Тітушко зараз служить в армії. Справа проти Тітушка, яку закрив суд, стосується не сумнозвісного нападу на журналістів, а розбійного нападу. Також відомо, що закриття цієї справи не пов’язане зі службою Тітушка у ЗСУ. Про це йдеться у матеріалі "Главкому".

На початку вересня адвокат Вадима Тітушка Олександр Тананакін опублікував ухвалу про закриття провадження. В ухвалі суд вказав, що Вадим Тітушко наразі проходить військову службу на посаді командира відділення ремонтної роти бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону. Більше деталей про службу Тітушка у війську адвокат не оприлюднив.

У Мін’юсті "Главкому" також повідомили, що не мають даних, як Тітушка зарахували на військову службу, але повідомили, що з 2021 по 2022 рік у СІЗО він не сидів.



На початку повномасштабної війни був ухвалений закон, що дозволяє особам, які є підозрюваними та обвинуваченими, бути зарахованими до лав Збройних Сил для оборони країни.

На запит "Главкома" департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції відповів, що з початку війни 16 осіб, які сиділи у СІЗО, пішли боронити Україну.

У лавах ЗСУ Вадим Титушко опинився, коли його справу розглядав суд у Броварах. Якщо промоніторити хід справи, все відбувалось протягом серпня-початку вересня 2022 року: в ухвалі суду від початку серпня про те, що Тітушко в армії, ще не йдеться, а у вересневій – така інформація вже з’являється.

Справа, яку розглядав суд у Броварах, стосувалася злочину, скоєного у липні 2018 року у селі Рожни неподалік Києва. Тоді в один з будинків села Рожни проникла група осіб у масках та зі зброєю. Зв’язавши власників будинку, вони забрали гроші, після чого покинули місце злочину на автівці господаря. У скоєнні цього злочину підозрюються кілька осіб, серед яких був і Тітушко.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу (розбійний напад) і ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом). Підозрюваним загрожувало позбавлення волі до 12 років.

Згодом Тітушка затримали. Із судових матеріалів того періоду випливає, що станом на серпень-2020 він сидів під цілодобовим домашнім арештом. Розслідування тривало чотири роки, з них останні два у Броварському міськрайсуді, поки цей суд зрештою не закрив справу. Причиною цього стало порушення вимог Кримінального процесуального кодексу з боку прокуратури: прокурор скерував обвинувальний акт до суду з порушенням термінів досудового розслідування: 17 вересня 2020 року підписав обвинувальний акт щодо Тітушка, а направив до суду аж 16 жовтня. Це стало зачіпкою для адвокатів клопотати про закриття кримінального провадження. І обвинувачений вийшов сухим із води.

Броварська окружна прокуратура подала апеляцію на рішення суду, однак Київський апеляційний суд 20 вересня відхилив скаргу.

Вадим Тітушко прославився на всю країну 18 травня 2013 року, коли йому було 20 років. Тоді у столиці, під час акції опозиції "Вставай, Україно!", юнак серед молодиків спортивної статури став учасником бійки з представниками опозиції. Під час інциденту постраждали журналістка "5 каналу" Ольга Сніцарчук та фотограф видання "КомерсантЪ Украина" Влад Содель. Серед учасників сутичок в об’єктив фотокамери потрапив Тітушко.

Вадим Тітушко прославився через напад на журналістів у 2013 році Фото: Владислав Содель

Згодом він став одним із чотирьох обвинувачених у побитті журналістів. Суд дав Тітушку три роки позбавлення волі з відтермінуванням виконання рішення суду на два роки. Себто умовний термін. А під час Революції Гідності "тітушками" стали називати усіх спортивних молодиків, які на замовлення тодішньої влади грубою силою намагалися розігнати мирні протести або здійснювали різні провокації за грошову винагороду. Сам Тітушко під час Революції Гідності нібито був помічений на антимайдані в Обухові.