Як "Хохол" захищав Мар'їнку від окупантів. Історія від ДПСУ

Допис опублікували на сторінці ДПСУ.

Прикордонник Віктор з позивним "Хохол" захищає Україну на Донеччині ще з перших років війни. Його підрозділ тут і зустрів ворога під час повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Протягом двох тижнів українські захисники захищали Мар'їнку у безперервних боях. Облаштовані позиції виявились практично нездоланні для російського ворога. Було знищено бронетехніку, новітній танк та десятки окупантів.

"Те, що відбувається зараз, набагато масштабніше й жорстокіше, ніж було, наприклад, у 2015-му. Та ми все одно не відступимо, не віддамо країну і доб’ємо ворога!", - наголошує захисник України.

В одному з боїв Віктор отримав осколкове поранення. "Хохол" відправився на лікування до шпиталю. Після одужання прикордонник планує якнайшвидше повернутися на фронт.

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