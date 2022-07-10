Як "Хохол" захищав Мар'їнку від окупантів. Історія від ДПСУ
У Державній прикордонній службі України розповіли історію про Віктора з позивним "Хохол", який захищав Мар'їнку від російських окупантів
Допис опублікували на сторінці ДПСУ.
Прикордонник Віктор з позивним "Хохол" захищає Україну на Донеччині ще з перших років війни. Його підрозділ тут і зустрів ворога під час повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Протягом двох тижнів українські захисники захищали Мар'їнку у безперервних боях. Облаштовані позиції виявились практично нездоланні для російського ворога. Було знищено бронетехніку, новітній танк та десятки окупантів.
"Те, що відбувається зараз, набагато масштабніше й жорстокіше, ніж було, наприклад, у 2015-му. Та ми все одно не відступимо, не віддамо країну і доб’ємо ворога!", - наголошує захисник України.
В одному з боїв Віктор отримав осколкове поранення. "Хохол" відправився на лікування до шпиталю. Після одужання прикордонник планує якнайшвидше повернутися на фронт.
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