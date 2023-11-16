Як нащадки назвуть нашу демократію?
Люди майбутнього дивитимуться на нас і крутитимуть пальцем у скроні
Ми дивимося на людей минулого — з їхніми недосконалими формами правління (недемократичними режимами) - і скрушно зітхаємо. Мовляв, вони не розуміли необхідності обмеження абсолютної влади, розподілу повноважень, ротації. Пам'ятаєте, як це було обіграно в останній серії "Гри престолів"?
Так люди майбутнього дивитимуться на нас і крутитимуть пальцем у скроні — типу, як можна було жити з нічим не обмеженим виборчим правом.
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І подібно до того, як ми вигадуємо прикметники "рання" чи "обмежена" для античної демократії, так такі самі прикметники вигадають і для демократії нашої доби - "некерована" чи "охлоподібна".
Взагалі, гадаю, нащадки будуть про нас амбівалентної думки: герої, скажуть вони, це точно, але які ж варвари!
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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