Ми дивимося на людей минулого — з їхніми недосконалими формами правління (недемократичними режимами) - і скрушно зітхаємо. Мовляв, вони не розуміли необхідності обмеження абсолютної влади, розподілу повноважень, ротації. Пам'ятаєте, як це було обіграно в останній серії "Гри престолів"?

Так люди майбутнього дивитимуться на нас і крутитимуть пальцем у скроні — типу, як можна було жити з нічим не обмеженим виборчим правом.

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І подібно до того, як ми вигадуємо прикметники "рання" чи "обмежена" для античної демократії, так такі самі прикметники вигадають і для демократії нашої доби - "некерована" чи "охлоподібна".

Взагалі, гадаю, нащадки будуть про нас амбівалентної думки: герої, скажуть вони, це точно, але які ж варвари!

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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