Союзницькі взаємини Російської Федерації і Ірану базуються на їхній спільній антиамериканській і антизахідній позиції. А оскільки режим мулл не бажає налагоджувати відносини зі Сполученими Штатами і Європою, то йому залишається одне – орієнтуватися на Москву та шукати у неї захисту від ненависного йому Заходу. Не дивлячись на те, що такий підхід постійно приносить йому політичні антидивіденди.

Те, що Іран разом з Росією за будь-яку ціну намагається не допустити перевірки експертами ООН інформації про використання Росією у війні з Україною іранських дронів-камікадзе, вказує на те, що в Тегерані, як і в Кремлі, дуже бояться викриття цієї кривавої незаконної оборудки. Яка тягне за собою запровадження нових санкцій щодо Ірану.

Так IRNA – Агенція новин Ісламської Республіки Іран, безапеляційно заявляє, що "посол і постійний представник Ісламської Республіки в ООН Амір Саїд Іравані вважає пропозицію України про приїзд експертів ООН для огляду частин збитих безпілотників і пов’язування їх із виконанням резолюції №2231 щодо ядерної угоди з Іраном як таку, що не має правових підстав у рамках зазначеної резолюції. Іравані представив у листі, який він адресував Генеральному секретарю ООН і Голові Ради Безпеки ООН, докази того, що такі звинувачення є необґрунтованими".

Коли дійсно звинувачення щодо того, що іранці задіяні в російсько-українській війні на боці Російської Федерації є "необґрунтованими", то чого це ви так панічно боїтесь законної перевірки, яка могла б спростовувати усі ці обвинувачення?

Складається чітке враження, що іранська дипломатія перебуває у якомусь своєму вигаданому паралельному світі, який абсолютно не пересікається зі світом реальним. Коли дійсно звинувачення щодо того, що іранці задіяні в російсько-українській війні на боці Російської Федерації є "необґрунтованими", то чого це ви так панічно боїтесь законної перевірки, яка могла б спростовувати усі ці обвинувачення?

Якщо ж ви наполягаєте на тому, як наголошує IRNA, "що Україна ігнорує нейтральну позицію Ірану в поточній війні в цій країні та продовжує висувати неправдиві звинувачення та претензії, засновані на не задокументованій інформації", а постійний представник Ісламської Республіки в ООН Амір Саїд Іравані вважає "пропозицію України про приїзд експертів ООН для огляду частин збитих безпілотників і пов’язування їх із виконанням резолюції №2231 щодо ядерної угоди з Іраном як таку, що не має правових підстав у рамках зазначеної резолюції", то чому іранська сторона так знервовано реагує?

Іран сам мав би бути надзвичайно зацікавлений у прибутті до України експертів ООН, щоб вони зняли всі підозри з Тегерану, якого нібито "необґрунтовано" обвинувачує Київ. Але іранці продовжують наполягати на тому, що "Україна прагне досягти політичних цілей, пов’язуючи безпідставні звинувачення проти Ірану з Резолюцією 2231".

Іран сам мав би бути надзвичайно зацікавлений у прибутті до України експертів ООН, щоб вони зняли всі підозри з Тегерану, якого нібито "необґрунтовано" обвинувачує Київ

Посол Іравані наголошує: "термін обмежень, згаданих в параграфі 6 Додатку В до Резолюції 2231 Ради Безпеки ООН, закінчився в жовтні 2020 року, і з того часу жодні дії Ірану щодо постачання, продажу або передачі зброї або пов’язаних з нею матеріалів іншим країнам не підпадають під дію Резолюції 2231". Представник Ірану в ООН також вважає, що "претензії України щодо параграфу 4 Додатку В до Резолюції 2231 також є неправильним і довільним тлумаченням резолюції та духу цього пункту".

Схоже, що в Тегерані вважають всіх за повних ідіотів, або їм так не хочеться відповідати за свою участь у війні Росії в Україні, що вони готові озвучувати на міжнародній арені повну єресь, думаючи, що подібна алогічна поведінка їм чимось допоможе.

Крім того, високопоставлені іранці чомусь раптово забули про те, що Росія у війні в Україні визнана агресором, а військова допомога та продаж їй зброї суперечать конституції Ірану. Хоча там чудово розуміють, що в їхню конституцію можна позаписувати усе, що завгодно, бо хто ж збирається взагалі звертати увагу на неї, коли в дійсності все вирішує тільки одна особа – аятола Хаменеї.

У Тегерані вважають всіх за повних ідіотів, або їм так не хочеться відповідати за свою участь у війні Росії в Україні, що вони готові озвучувати на міжнародній арені повну єресь, думаючи, що подібна алогічна поведінка їм чимось допоможе

І тут варто звернути увагу на те, що з цього питання пише одна з найбільш тиражних іранських газет "Donya-e Eqtesad" (Світ економіки). У статті “Неприємний день для іранської дипломатії”, зокрема зазначається: “дипломатія Ірану зіткнулася з санкціями та коментарями західних офіційних осіб щодо заяви про відправку безпілотників до Росії та їх використання у війні в Україні, що знову напружило атмосферу між Тегераном та західними столицями. Це процес, який, на думку деяких аналітиків та експертів, може поставити під сумнів перспективу переговорів щодо відновлення СВПД.

Однак Тегеран відкинув ці претензії, а міністр закордонних справ Ірану оголосив під час своєї поїздки до Єревану, що продовжить обмін інформацією з американською стороною, щоб досягти кінцевої точки угоди. Хоссейн Амірабдоллахян, під час прес-конференції зі своїм вірменським колегою, повідомив про останній процес переговорів щодо скасування санкцій проти Ірану та сказав: "Ми домовилися про посилення співпраці між Міжнародним Агентством з Атомної Енергетики та Організацією з атомної енергетики Ірану".

Водночас, продовжує газета "Donya-e Eqtesad": "оцінка західників, особливо американців, відрізняється від заяв міністра закордонних справ Ірану, так координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів із стратегічних комунікацій підкреслив, що наша увага зосереджена не на ядерних переговорах з Іраном. Джон Кірбі, повторюючи заяву про продаж іранських безпілотників Росії, заявив, що Вашингтон прагне посилити санкції проти Тегерану.

Насправді, збіг ескалації кризи в Україні з заворушеннями в Ірані останніми тижнями став підставою для запровадження санкцій у сфері прав людини проти окремих осіб та установ. Санкції, які, здається, активізують дії західних країн через імовірну суперечку щодо іранських безпілотників, також можуть призвести до санкцій щодо зброї".

Іранці знову запускають "дурку”" видаючи себе ледве не за миротворців і вимагають якихось документів, коли найкращими документами є збиті в Україні іранські дрони

В іншій статті в газеті "Donya-e Eqtesad" зазначається: "Твердження про продаж іранських безпілотників Росії для використання у війні в Україні повторюються, в той час як Іран категорично проти війни та озброєння кожної зі сторін війни та повідомив про це українській владі. Якщо є документи щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні, надайте їх".

Іранці знову запускають "дурку" видаючи себе ледве не за миротворців і вимагають якихось документів, коли найкращими документами є збиті в Україні іранські дрони. І хоча в Росії їх перехрестили на "Герань-2", ні в кого не викликає жодних сумнівів, що це не що інше, як іранські дрони "Шахід-136". Якщо в Тегерані ставлять собі за мету підірвати будь-яку довіру до того, що вони озвучують, то у них це чудово виходить.

"Donya-e Eqtesad" продовжує: "звичайно, Іран співпрацював з Росією в оборонній сфері протягом багатьох років, але він не підтримував війну проти України і не надав жодної іранської зброї Росії для використання у війні проти України. У зв’язку з цим Хоссейн Амірабдоллахян написав на своїй сторінці в Instagram про свою нещодавню телефонну консультацію з Жозепом Боррелем: "Я сказав панові Боррелю про заяви щодо використання іранських безпілотників у війні в Україні, що ми співпрацюємо з Росією в сфері оборони. Але наша політика щодо війни в Україні полягає в повазі територіальної цілісності цієї країни, не надсиланні зброї сторонам конфлікту, припиненні війни та припиненні переміщення людей. Ісламська Республіка Іран намагається дипломатичним шляхом зупинити конфлікт в Україні, і я порадив європейцям дивитися на це питання реалістично. Я також підкреслив, що ми проти війни і рішуче відкидаємо постачання Росії безпілотників для використання у війні з Україною, однак після цієї розмови очільник зовнішньополітичного відомства Євросоюзу засудив у Твіттері “відправку іранських безпілотників до Росії для використання на війні в Україні".

Іран вкотре переконує Сполучені Штати і Європу, що він, як і Росія, не збирається визнавати те, що є в дійсності, а сам просто таки напрошується на нові додаткові санкції

Іран вкотре переконує Сполучені Штати і Європу, що він, як і Росія, не збирається визнавати те, що є в дійсності, а сам просто таки напрошується на нові додаткові санкції. Ескалація Російською Федерацією війни в Україні, стала стратегічним питанням для США та Євросоюзу, і поставки дронів до Росії провокують нову кризу напруженості між Іраном і Заходом.

Не дивлячись на те, що Тегеран хоче, щоб дотримання Ядерної угоди з Іраном (JCPOA), котрої було досягнуто у 2015 році, відокремлювалося від питань прав людини та того, що пов’язано з поведінкою Ірану в регіоні, а тепер і на міжнародній арені, їм цього зробити не вдасться.

JCPOA не можна розглядати окремо від сукупності відносин між Іраном і Заходом. Наївно сподіватися, що санкції в інших сферах не впливатимуть на ядерну угоду. Загостренню цієї ситуації сприяє й те, що західні держави приділили велику увагу жорстокому придушенню в Ірані протестів і заворушень, які відбувалися останніми тижнями та здатні спалахнути знову. А це може фактично зупинити переговори щодо JCPOA.

Іран поставив все на Росію і програє. Путін не зміг отримати перемогу на полі бою, і не існує жодних підстав, що йому це може вдатися у майбутньому. Досвід Афганістану нічому Москву так і не навчив. На сьогодні для Росії ситуація в Україні є набагато гіршою, ніж в Афганістані. Реалізація погроз диктатора щодо застосування ядерної зброї може призвести до людської катастрофи, але результатом цього не буде перемога росіян, і, врешті-решт, росіянам доведеться з ганьбою покинути територію України.

Іран поставив все на Росію і програє. Путін не зміг отримати перемогу на полі бою, і не існує жодних підстав, що йому це може вдатися у майбутньому. Досвід Афганістану нічому Москву так і не навчив

Позиція Ірану щодо Російської Федерації в питаннях, які не сприймаються міжнародною спільнотою, включаючи питання України, не відповідає національним інтересам Ірану. Фактично Іран своїми дронами воює на боці Росії у війні проти України. Та незалежно від того, як довго продовжуватиме Тегеран й далі допомагати Москві, він від цього нічого виграти не зможе.

Навпаки, якби Росії, скажімо, гіпотетично вдалося перемогти Україну і Захід, чого звісно ніколи не буде, то вона знову б розпочала свою експансію в сусідніх до нього країнах, від Півдня до Центральної Азії. А це поставило під загрозу національні інтереси самого Ірану. Тому, в нинішній ситуації, в іранських інтересах триматися подалі від Росії у її війні з Україною.

Адже ця бездумна підтримка Тегераном Російської Федерації в її намірах знищити державність України, у підсумку може закінчитися розчленуванням самої Ісламської Республіки Іран. Проблема Південного Азербайджану для Ірану нікуди не поділася, і про це режим мулл мав би пам’ятати.

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Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

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