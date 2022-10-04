Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Надійний пароль – один з основних способів захисту для будь-якого акаунту. Тож найважливіше правило, якого слід дотримуватися: що він складніший, то краще.

Безліч людей нехтують власною безпекою та встановлюють прості паролі, які хакери без зусиль можуть зламати менше ніж за секунду. Для прикладу, у рейтинг найуживаніших паролів, які щорічно складає компанія Nord Security, постійно потрапляють такі комбінації як 123456, qwerty, password, фрази на кшталт iloveyou або власні імена.

Перевірити, чи немає у переліку вашого пароля, можна тут.

Сервіс від компанії Zillya підкаже, наскільки надійний пароль ви використовуєте.

Створити надійний пароль можна за допомогою спеціальних генераторів.

Наприклад: сервіс від Кіберполіції, сервіс від компанії ESET, сервіс від компанії Avast Software, програма Password Tech Portable (колишня назва PWGen) або інші програми і способи.

Створені за допомогою генераторів паролі ви навряд чи запам’ятаєте, тож для їх зберігання радимо користуватися менеджерами паролів.

Також ефективно використовувати для захисту акаунтів пасфрази. Це набір слів, зашифрованих користувачем. Наприклад, оберіть будь-яку фразу: рядок із вірша, пісні, книжки тощо. Видаліть пробіли та замініть деякі літери цифрами, спецсимволами, переведіть певні букви у верхній регістр.

Перевірити паролі та поштові адреси на предмет витоку можна на сайті

https://haveibeenpwned.com/. За допомогою інструменту Password Checkup на сторінці passwords.google.com можна перевірити надійність паролів, які були збережені в акаунті Google. А також дізнатися, чи не були вони зламані, чи не використовуєте ви однакових паролів на різних сервісах. Однак у Держспецзв’язку взагалі не рекомендують зберігати паролів у браузері взагалі. Та в жодному разі не використовувати для перевірки російських сервісів.

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