Як почати торгівлю криптовалютою: рекомендації початківцям

За допомогою біржі завжди можна дізнатися яка ціна біткоїна сьогодні, отримати різноманітні рекомендації, вивчити головні правила торгівлі. Всі платформи для торгівлі віртуальними монетами дуже схожі між собою, тому новачку буде корисно дізнатися, як користуватися біржами.

Перші кроки криптовалютного трейдера

Перший крок — це реєстрація на платформі. Зробити це можна за допомогою мобільного додатку на смартфоні (спершу потрібно завантажити його) або невеликої програми для ПК. Сучасні майданчики випускають і версії для ПК, і додатки на смартфон. Реєстрація можлива і через інтернет-сайти, але швидкість його роботи нижча, ніж використання додатка чи програми.

Реєстрація нічим не відрізняється від аналогічної процедури в соціальній мережі або на форумі. Тобто необхідно надати номер телефону або пошту, пройти верифікацію, підтвердити особу.

Щоби вхід до системи був захищеним, необхідний надійний пароль. Він має містити великі та малі букви, цифри, спеціальні знаки. Такий код необхідно вводити вручну, а не використовувати копіювання. Крім того, регулярна зміна пароля доступу дає більший захист персональної інформації.

Покупка крипти та початок торгівлі

Звісно, для початку торгівлі необхідно мати криптовалюту. Придбати її можна кількома способами. Найбільш зручний спосіб для новачка — використання кредитної карти або покупка крипти в іншого учасника системи. Новачкам буде корисною наступна інформація:

простіше за все купити криптомонети за допомогою власної платіжної картки;

передача персональної інформації біржі — цілком безпечна процедура (дані захищені);

покупка криптовалюти буде успішною, якщо акаунт та карта зареєстровані на одну і ту ж особу.

Будь-яка сучасна криптовалютна біржа — це не лише платформа для торгівлі, але і джерело корисної інформації. Навчальні матеріали є у відповідних розділах, і отримати корисну інформацію можна на будь-яких етапах роботи.

Механізм торгівлі на різних майданчиках схожий. Для початку торгівлі криптою необхідно перейти в пункт "Торгівля" чи "Конвертація". Зверху обирається необхідна монета та вводиться її кількість. Далі вибирають цільову або фіатну валюту. Для підтвердження операції необхідно натиснути "Попередній перегляд". Новачки отримують крипту за спотовою ціною (за замовчуванням). Зміна параметра можлива в розділі "Маркет".

Користувачі платформ мають можливість працювати з NFT. Це унікальні, невзаємонезамінні токени. Для торгівлі ними є окремий розділ.

Розпочати успішну кар’єру трейдера краще за все за допомогою централізованого майданчика. Хоча тут є адміністрація, яка виступає посередником та бере комісію, новий користувач захищений від шахрайства. Крім того, є зручне меню з усіма необхідними інструментами, що знадобляться в роботі. Якщо є сумніви, то можна спробувати власні сили в демо-акаунті.

