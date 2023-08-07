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З грибами, бринзою та по-гуцульськи. Рецепти приготування баноша

7 серпня, 2023 понедiлок
16:45
рецепти Рецепт Баноша

Банош (бануш) – це в'язка кукурудзяна каша, зварена на сметані (вершках), її можна заправити шкварками, бринзою, грибами тощо. Це страва української національної кухні, поширена в карпатському регіоні, зокрема на гуцульщині

Банош - це одна з головних гуцульських страв. Рецепт її приготування надзвичайно простий, головне, щоб продукти були натуральними, а в процесі приготування - зберігати правильну послідовність дій.

Банош по-гуцульськи класичний

Інгредієнти (орієнтовно на дві порції):

  • сметана чи вершки – 500 мл
  • кукурудзяна крупа – 200 г
  • щіпка солі
  • бринза
  • сало (за смаком)
  • якщо бринза солона – кашу можна не солити!

Рецепт БаношА

Покрокове приготування баношу по-гуцульськи:

  • виливаємо вершки у казанок
  • ставимо казанок на помірний вогонь
  • доводимо вершки до кипіння
  • поволі цівочкою підсипаємо в казанок кукурудзяну крупу
  • в процесі підсипання крупи постійно помішуємо страву дерев’яною ложкою
  • зменшуємо вогонь на малий
  • додаємо щипку солі
  • готуємо, помішуючи
  • крупа повинна стати м’якою
  • інтенсивно збиваємо кашу ложкою, щоб на поверхні проступило масло
  • викладаємо кашу на неглибоку тарілку
  • нарізаємо сало і з нього смажимо шкварки
  • викладаємо шкварки на банош
  • поливаємо банош трішки жиром
  • ріжемо бринзу маленькими скибками
  • розкришуємо бринзу прямо на кашу.

Рецепт Баноша

Фото: з загально доступних джерел


Банош з бринзою

Банош готують з бринзою, грибами чи шкварками. Подають до столу – одразу.

Інгредієнти:

  • кукурудзяна крупа – 180 г
  • сметана (15%) – 500 мл
  • вершки (20%0 – 500 мл
  • бринза - 100 г
  • сало - 300 г
  • перець, сіль (до смаку).

Покрокове приготування баношу з бринзою:

  • викладаємо в каструлю 500 мл сметани
  • влийте 500 мл вершків
  • перемішуємо все віничком
  • ставимо каструлю на середній вогонь
  • додаємо перець та сіль
  • поволі всипаємо кукурудзяну крупу, не припиняючи помішувати вінчиком
  • далі ще сім хвилин помішуємо
  • вимикаємо вогонь
  • накрийте каструлю кришкою
  • даємо постояти п’ять хвилин
  • наріжте дрібними кубиками сало
  • обсмажуємо сало в пательні до золотистого відтінку
  • викладаємо банош в миску
  • посипаємо зверху шкварками
  • посипаємо шматочками бринзи.

Подаємо до столу одразу!

Рецепт Баноша

Фото: з загально доступних джерел

Банош з грибами

Цей рецепт є менш калорійним, ніж традиційний

Інгредієнти:

  • кукурудзяна крупа – півтори склянки
  • один кілограм грибів (наприклад – гливи, білі, тощо)
  • домашня сметана – півтори склянки
  • дві склянки води
  • три цибулини
  • одна чайна ложка солі
  • пів чайної ложки меленого чорного перцю
  • одна столова ложка пшеничного борошна
  • пів склянки молока
  • три зубки часнику
  • кріп (за смаком)
  • рослинна олія - 20 г.

Покрокове приготування баноша з грибами:

  • миємо, чистимо й подрібнюємо гриби
  • відварюємо гриби: в окріп всипаємо гриби й додаємо сіль
  • після кипіння варимо гриби ще дві хвилини
  • проціджуємо, промиваємо під холодною водою
  • нарізаємо півкільцями цибулю, обсмажуємо
  • до цибулі додаємо гриби
  • смажимо до готовності
  • додаємо борошно, помішуючи
  • додаємо молоко і домашню сметану
  • перчимо та солимо (за смаком)
  • додаємо свіжу подрібнену зелень
  • натираємо часник
  • до готовності підливу доводимо до кипіння
  • даємо закипіти, і підлива готова.
  • Промиваємо в холодній воді кукурудзяну крупу
  • додаємо в каструлю воду
  • доводимо до кипіння
  • кашу варимо чотири хвилини
  • солимо (за смаком)
  • додаємо вершки чи сметану
  • помішуючи, доводимо кашу до кипіння
  • накриваємо кришкою
  • залишаємо на двадцять хвилин постояти
  • викладаємо смаколик на тарілку
  • прикрашайте зеленню та бринзою.

Рецепт Баноша

Фото: zelenasadyba.com.ua


Банош в мультиварці

Радимо вам спробувати приготувати банош у мультиварці

Інгредієнти:

  • кукурудзяна крупа - 200 г
  • сало - 100 г
  • вершки (33%) - 500 мл
  • бринза - 100 г
  • сушені гриби - 50 г
  • цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • пряжене масло - 20 г
  • сіль - 1 ч. л.

Покрокове приготування баношу в мультиварці:

  • промиваємо гриби
  • кладемо гриби в миску з водою на пів години
  • віджимаємо гриби
  • набираємо воду в каструлю
  • кладемо у воду цибулину
  • засипаємо у воду гриби
  • варимо до готовності
  • в чашу мультиварки засипаємо кукурудзяну крупу
  • заливаємо грибним бульйоном
  • перемішуємо
  • додаємо вершки та сіль
  • перемішуємо
  • ставимо чашу в мультиварку на сорок хвилин при режимі "Гречка" 
  • в процесі приготування три рази перемішуємо кашу
  • подрібнюємо і підсмажуємо сало
  • пасеруємо десять хвилин цибулю на топленому маслі з готовими грибами
  • готову кашу викладаємо на тарілки
  • зверху викладаємо нарізану кубиками бринзу
  • посипаємо шкварками та грибами з цибулею
  • прикрашаємо смаколик зеленню.

Смачного!

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