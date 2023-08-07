Банош - це одна з головних гуцульських страв. Рецепт її приготування надзвичайно простий, головне, щоб продукти були натуральними, а в процесі приготування - зберігати правильну послідовність дій.

Банош по-гуцульськи класичний

Інгредієнти (орієнтовно на дві порції):

сметана чи вершки – 500 мл

кукурудзяна крупа – 200 г

щіпка солі

бринза

сало (за смаком)

якщо бринза солона – кашу можна не солити!

Покрокове приготування баношу по-гуцульськи:

виливаємо вершки у казанок

ставимо казанок на помірний вогонь

доводимо вершки до кипіння

поволі цівочкою підсипаємо в казанок кукурудзяну крупу

в процесі підсипання крупи постійно помішуємо страву дерев’яною ложкою

зменшуємо вогонь на малий

додаємо щипку солі

готуємо, помішуючи

крупа повинна стати м’якою

інтенсивно збиваємо кашу ложкою, щоб на поверхні проступило масло

викладаємо кашу на неглибоку тарілку

нарізаємо сало і з нього смажимо шкварки

викладаємо шкварки на банош

поливаємо банош трішки жиром

ріжемо бринзу маленькими скибками

розкришуємо бринзу прямо на кашу.

Фото: з загально доступних джерел



Банош з бринзою

Банош готують з бринзою, грибами чи шкварками. Подають до столу – одразу.

Інгредієнти:

кукурудзяна крупа – 180 г

сметана (15%) – 500 мл

вершки (20%0 – 500 мл

бринза - 100 г

сало - 300 г

перець, сіль (до смаку).

Покрокове приготування баношу з бринзою:

викладаємо в каструлю 500 мл сметани

влийте 500 мл вершків

перемішуємо все віничком

ставимо каструлю на середній вогонь

додаємо перець та сіль

поволі всипаємо кукурудзяну крупу, не припиняючи помішувати вінчиком

далі ще сім хвилин помішуємо

вимикаємо вогонь

накрийте каструлю кришкою

даємо постояти п’ять хвилин

наріжте дрібними кубиками сало

обсмажуємо сало в пательні до золотистого відтінку

викладаємо банош в миску

посипаємо зверху шкварками

посипаємо шматочками бринзи.

Подаємо до столу одразу!

Фото: з загально доступних джерел

Банош з грибами

Цей рецепт є менш калорійним, ніж традиційний

Інгредієнти:

кукурудзяна крупа – півтори склянки

один кілограм грибів (наприклад – гливи, білі, тощо)

домашня сметана – півтори склянки

дві склянки води

три цибулини

одна чайна ложка солі

пів чайної ложки меленого чорного перцю

одна столова ложка пшеничного борошна

пів склянки молока

три зубки часнику

кріп (за смаком)

рослинна олія - 20 г.

Покрокове приготування баноша з грибами:

миємо, чистимо й подрібнюємо гриби

відварюємо гриби: в окріп всипаємо гриби й додаємо сіль

після кипіння варимо гриби ще дві хвилини

проціджуємо, промиваємо під холодною водою

нарізаємо півкільцями цибулю, обсмажуємо

до цибулі додаємо гриби

смажимо до готовності

додаємо борошно, помішуючи

додаємо молоко і домашню сметану

перчимо та солимо (за смаком)

додаємо свіжу подрібнену зелень

натираємо часник

до готовності підливу доводимо до кипіння

даємо закипіти, і підлива готова.

Промиваємо в холодній воді кукурудзяну крупу

додаємо в каструлю воду

доводимо до кипіння

кашу варимо чотири хвилини

солимо (за смаком)

додаємо вершки чи сметану

помішуючи, доводимо кашу до кипіння

накриваємо кришкою

залишаємо на двадцять хвилин постояти

викладаємо смаколик на тарілку

прикрашайте зеленню та бринзою.

Фото: zelenasadyba.com.ua



Банош в мультиварці

Радимо вам спробувати приготувати банош у мультиварці

Інгредієнти:

кукурудзяна крупа - 200 г

сало - 100 г

вершки (33%) - 500 мл

бринза - 100 г

сушені гриби - 50 г

цибуля ріпчаста - 2 шт.

пряжене масло - 20 г

сіль - 1 ч. л.

Покрокове приготування баношу в мультиварці:

промиваємо гриби

кладемо гриби в миску з водою на пів години

віджимаємо гриби

набираємо воду в каструлю

кладемо у воду цибулину

засипаємо у воду гриби

варимо до готовності

в чашу мультиварки засипаємо кукурудзяну крупу

заливаємо грибним бульйоном

перемішуємо

додаємо вершки та сіль

перемішуємо

ставимо чашу в мультиварку на сорок хвилин при режимі "Гречка"

в процесі приготування три рази перемішуємо кашу

подрібнюємо і підсмажуємо сало

пасеруємо десять хвилин цибулю на топленому маслі з готовими грибами

готову кашу викладаємо на тарілки

зверху викладаємо нарізану кубиками бринзу

посипаємо шкварками та грибами з цибулею

прикрашаємо смаколик зеленню.

Смачного!