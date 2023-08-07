З грибами, бринзою та по-гуцульськи. Рецепти приготування баноша
Банош (бануш) – це в'язка кукурудзяна каша, зварена на сметані (вершках), її можна заправити шкварками, бринзою, грибами тощо. Це страва української національної кухні, поширена в карпатському регіоні, зокрема на гуцульщині
Банош - це одна з головних гуцульських страв. Рецепт її приготування надзвичайно простий, головне, щоб продукти були натуральними, а в процесі приготування - зберігати правильну послідовність дій.
Банош по-гуцульськи класичний
Інгредієнти (орієнтовно на дві порції):
- сметана чи вершки – 500 мл
- кукурудзяна крупа – 200 г
- щіпка солі
- бринза
- сало (за смаком)
- якщо бринза солона – кашу можна не солити!
Покрокове приготування баношу по-гуцульськи:
- виливаємо вершки у казанок
- ставимо казанок на помірний вогонь
- доводимо вершки до кипіння
- поволі цівочкою підсипаємо в казанок кукурудзяну крупу
- в процесі підсипання крупи постійно помішуємо страву дерев’яною ложкою
- зменшуємо вогонь на малий
- додаємо щипку солі
- готуємо, помішуючи
- крупа повинна стати м’якою
- інтенсивно збиваємо кашу ложкою, щоб на поверхні проступило масло
- викладаємо кашу на неглибоку тарілку
- нарізаємо сало і з нього смажимо шкварки
- викладаємо шкварки на банош
- поливаємо банош трішки жиром
- ріжемо бринзу маленькими скибками
- розкришуємо бринзу прямо на кашу.
Фото: з загально доступних джерел
Банош з бринзою
Банош готують з бринзою, грибами чи шкварками. Подають до столу – одразу.
Інгредієнти:
- кукурудзяна крупа – 180 г
- сметана (15%) – 500 мл
- вершки (20%0 – 500 мл
- бринза - 100 г
- сало - 300 г
- перець, сіль (до смаку).
Покрокове приготування баношу з бринзою:
- викладаємо в каструлю 500 мл сметани
- влийте 500 мл вершків
- перемішуємо все віничком
- ставимо каструлю на середній вогонь
- додаємо перець та сіль
- поволі всипаємо кукурудзяну крупу, не припиняючи помішувати вінчиком
- далі ще сім хвилин помішуємо
- вимикаємо вогонь
- накрийте каструлю кришкою
- даємо постояти п’ять хвилин
- наріжте дрібними кубиками сало
- обсмажуємо сало в пательні до золотистого відтінку
- викладаємо банош в миску
- посипаємо зверху шкварками
- посипаємо шматочками бринзи.
Подаємо до столу одразу!
Фото: з загально доступних джерел
Банош з грибами
Цей рецепт є менш калорійним, ніж традиційний
Інгредієнти:
- кукурудзяна крупа – півтори склянки
- один кілограм грибів (наприклад – гливи, білі, тощо)
- домашня сметана – півтори склянки
- дві склянки води
- три цибулини
- одна чайна ложка солі
- пів чайної ложки меленого чорного перцю
- одна столова ложка пшеничного борошна
- пів склянки молока
- три зубки часнику
- кріп (за смаком)
- рослинна олія - 20 г.
Покрокове приготування баноша з грибами:
- миємо, чистимо й подрібнюємо гриби
- відварюємо гриби: в окріп всипаємо гриби й додаємо сіль
- після кипіння варимо гриби ще дві хвилини
- проціджуємо, промиваємо під холодною водою
- нарізаємо півкільцями цибулю, обсмажуємо
- до цибулі додаємо гриби
- смажимо до готовності
- додаємо борошно, помішуючи
- додаємо молоко і домашню сметану
- перчимо та солимо (за смаком)
- додаємо свіжу подрібнену зелень
- натираємо часник
- до готовності підливу доводимо до кипіння
- даємо закипіти, і підлива готова.
- Промиваємо в холодній воді кукурудзяну крупу
- додаємо в каструлю воду
- доводимо до кипіння
- кашу варимо чотири хвилини
- солимо (за смаком)
- додаємо вершки чи сметану
- помішуючи, доводимо кашу до кипіння
- накриваємо кришкою
- залишаємо на двадцять хвилин постояти
- викладаємо смаколик на тарілку
- прикрашайте зеленню та бринзою.
Фото: zelenasadyba.com.ua
Банош в мультиварці
Радимо вам спробувати приготувати банош у мультиварці
Інгредієнти:
- кукурудзяна крупа - 200 г
- сало - 100 г
- вершки (33%) - 500 мл
- бринза - 100 г
- сушені гриби - 50 г
- цибуля ріпчаста - 2 шт.
- пряжене масло - 20 г
- сіль - 1 ч. л.
Покрокове приготування баношу в мультиварці:
- промиваємо гриби
- кладемо гриби в миску з водою на пів години
- віджимаємо гриби
- набираємо воду в каструлю
- кладемо у воду цибулину
- засипаємо у воду гриби
- варимо до готовності
- в чашу мультиварки засипаємо кукурудзяну крупу
- заливаємо грибним бульйоном
- перемішуємо
- додаємо вершки та сіль
- перемішуємо
- ставимо чашу в мультиварку на сорок хвилин при режимі "Гречка"
- в процесі приготування три рази перемішуємо кашу
- подрібнюємо і підсмажуємо сало
- пасеруємо десять хвилин цибулю на топленому маслі з готовими грибами
- готову кашу викладаємо на тарілки
- зверху викладаємо нарізану кубиками бринзу
- посипаємо шкварками та грибами з цибулею
- прикрашаємо смаколик зеленню.
Смачного!
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