Як приготувати смаколики без світла: ТОП-7 порад до новорічного столу

Порада перша: готові страви

31 грудня можна придбати в супермаркеті вже готові улюблені страви, які не потребують довгого зберігання в холодильнику.

Порада друга: сандвічі

Усі ми любимо та часто вживаємо сандвічі або по-народному — бутерброди.

Приготування на плиті вони не потребують. Це можуть бути сандвічі із шинкою чи ковбасою, викладені на хліб, змащений вершковим маслом та прикрашені зеленню. Бутерброди з сиром (різних сортів), шпротами, оселедцем, червоною рибою, ікрою тощо.

Порада третя: холодні салати

Салат "Блекаут"

Інгредієнти:

250 г курячого філе (копченого)

Червона квасоля консервована - одна банка

Мариновані печериці - одна банка

½ цибулини

Дві чайні ложки цукру

Одна чайна ложка солі

Дві столові ложки оцту

На вибір: майонез чи суміш сметани з гірчицею

120 мл гарячої води

Спосіб приготування:

Нарізаємо куряче філе соломкою

Нарізаємо мариновані печериці пластинками

Січемо цибулю кільцями або четвертинками кілець

Промиваємо квасолю

Маринуємо цибулю в гарячій воді, цукрі, солі, оцті (10-20 хв. в холодильнику)

Змішуємо всі інгредієнти

Додаємо сіль, перець на смак

До смаку заправляємо салат майонезом або соусом зі сметани з гірчицею

Також можна приготувати інші салати, шматуючи овочі та ваші улюблені продукти, заправляючи олією чи майонезом та спеціями. Впевнені, що в кожній родині є декілька своїх особливих улюблених салатів та рецептів до них.

Порада четверта: нарізки

Завжди у пригоді стануть нарізки. М’ясні та сирні. Готове м’ясо (ковбаса, шинка тощо) та сири різних сортів можна придбати в магазині. Красиво нарізаємо куплені продукти, викладаємо на святкові тарілки й подаємо до столу.

Фото: pixabay.com

Порада п’ята: соління

Усі їх різновиди, які вам до вподоби. Огірки, помідори, лечо, гриби тощо.

Також можна подати до столу красиво пошматований оселедець, викладений на тарілку під шаром нарізаної кільцями цибулі та кружальцями лимона.

Порада шоста: десерти

Десерт "Вілла "Райські пташки"

Що потрібно придбати?

Дитяча суміш типу "Малятко", для новонароджених (без смакових додатків) - 1 пачка

Пів пачки вершкового масла (82%)

2 морозива "Пломбір"

Дві упаковки кокосової стружки

Какао

Волоські горіхи

Рецепт приготування:

Висипаємо дитячу суміш у велику миску

Додаємо пів пачки вершкового масла

Додаємо 2 морозива "Пломбір"

Вимішуємо до однорідної маси

З виготовленого тіста катаємо невеликі кульки, розміром не більше волоського горіха

Одну половину кульок обкатуємо в кокосовій стружці, а другу – в какао

Викладаємо наші кульки на велику тарілку в шаховому порядку за кольорами

Кожну кульку прикрашаємо четвертинкою волоського горіха

Кладемо тарілку на мороз або в пакеті між м’яса, яке не встигло розморозитися в морозилці на годину часу

Десерт готовий до подачі на стіл

Порада сьома: портативні газові плити

Якщо у вас немає електрики чи газу (або ви не впевнені, що вони будуть на час зустрічі Нового 2023 року), а хочеться мати на святковому столі більше улюблених смаколиків, тоді заздалегідь запасіться спеціальними стаціонарними газовими плитками, аби підігріти бульйон та інші приготовані наперед страви.