Зараз просто не на часі про це говорити.

Але на часі "пригорнути" до себе після більшості телеканалів, популярних у соцмережах осіб. Тобто або залякати, або видати повістки як Березовцю чи Березі, або дати орден.

Лише через те, що соцмережі навіть виграють конкуренцію у телебачення.

Забужко, Матіос, Вітовська, Зюбіна чи Лук‘янець орденів не отримають. Просто через те, що вони письменниці чи мисткині, а не інфлюенсерки, а, отже, використати їх у політичній пропаганді, навіть якби вони захотіли, буде складніше.

Війна тут ні до чого. Ця історія зовсім не про війну.