Як Шевченко, Червоненко та яскрава орденоносиця Ксюша Манекен "виграють" війну
Колись на Нетфліксі з‘явиться серіал про те , що війна проти російської агресії була виграна завдяки неймовірним старанням агентів ГУР МО Євгена Шевченка, Євгена Червоненка і яскравої орденоносниці Ксюші Манекен
Зараз просто не на часі про це говорити.
Але на часі "пригорнути" до себе після більшості телеканалів, популярних у соцмережах осіб. Тобто або залякати, або видати повістки як Березовцю чи Березі, або дати орден.
Лише через те, що соцмережі навіть виграють конкуренцію у телебачення.
Забужко, Матіос, Вітовська, Зюбіна чи Лук‘янець орденів не отримають. Просто через те, що вони письменниці чи мисткині, а не інфлюенсерки, а, отже, використати їх у політичній пропаганді, навіть якби вони захотіли, буде складніше.
Війна тут ні до чого. Ця історія зовсім не про війну.
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