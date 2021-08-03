Як українці відпочиватимуть у серпні. КАЛЕНДАР
У серпні в Україні передбачено 10 вихідних днів, у тому числі чотири вихідних поспіль
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Довгі вихідні в Україні будуть 21-24 серпня, оскільки 23 серпня - день після вікенду 21-22 серпня і перед Днем Незалежності 24 серпня - уряд ухвалив зробити неробочим.
Проте 23 серпня не є додатковим вихідним - цей день українцям доведеться відпрацювати у суботу 28 серпня.
Таким чином, у поточному місяці на українців чекає ще 9 вихідних днів, оскільки один вихідний - неділя 1 серпня - вже минув.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін вирішив зробити 23 серпня неробочим днем.
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