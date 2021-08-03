Як українці відпочиватимуть у серпні. КАЛЕНДАР

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Довгі вихідні в Україні будуть 21-24 серпня, оскільки 23 серпня - день після вікенду 21-22 серпня і перед Днем Незалежності 24 серпня - уряд ухвалив зробити неробочим.



Проте 23 серпня не є додатковим вихідним - цей день українцям доведеться відпрацювати у суботу 28 серпня.



Таким чином, у поточному місяці на українців чекає ще 9 вихідних днів, оскільки один вихідний - неділя 1 серпня - вже минув.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін вирішив зробити 23 серпня неробочим днем.