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Як варити рис на суші: рецепт та поради для ідеальної текстури і смаку

28 грудня, 2023 четвер
13:55
рецепти Рис для суші

Як приготувати рис для суші так, щоб він не склеївся та мав гарну структуру? Пропонуємо вам ідеальний рецепт приготування, який зможе повторити кожен

Приготування рису для створення ідеальних суші — це мистецтво, яке вимагає точності, особливих навичок та уваги до дрібниць. Щоб отримати смачний рис, який добре тримає форму під час скручування ролів, потрібно дотримуватися деяких правил та знати правильне співвідношення інгредієнтів. У цій статті ми розглянемо основні поради та кроки, які допоможуть вам приготувати ідеальний рис для суші вдома.

Рис для суші

Інгредієнти:

  • рис круглозернистий (вищий сорт) - 400 г
  • вода питна – 440 г
  • рисовий оцет - 80 г
  • цукор - 50 г
  • сіль - дрібка

Рис для суші. Рецепт приготування покроково:

  1. Рис добре промиваємо в холодній воді 3-4 рази. Зливаємо зайву воду.
  2. Перекладаємо рис в каструлю з товстим дном, додаємо воду кімнатної температури. Розрівнюємо поверхню рису.
  3. Ставимо каструлю на вогонь та накриваємо кришкою. Після закипання, зменшуємо вогонь до мінімального та залишаємо на 15 хвилин. Поки рис вариться, не варто піднімати кришку.
  4. Далі вимикаємо плиту. Швидко піднімаємо кришку, накриваємо каструлю рушником та знову накриваємо кришкою на 15 хвилин. Таким чином рушник адсорбує всю зайву воду.
  5. Доки рис залишається під кришкою, приготуємо соус. Для цього змішуємо рисовий оцет з цукром та сіллю. Добре перемішуємо ложкою до повного розчинення сухих інгредієнтів - заправка готова.
  6. Знімаємо рушник з каструлі, перекладаємо рис на велику плоску тарілку. Далі додаємо соус та перемішуємо.
  7. Даємо рису охолонути при кімнатній температурі. Смачного!

Фото: Freepik

Поради, як правильно варити рис на суші та обрати сорт крупи:

  • Оптимальний вибір - це короткозернистий рис. Не використовуйте пропарений, довгий та шліфований рис. Пошукайте сорти, такі як Косіхікарі або Калроуз, оскільки вони відомі своєю пластичністю та здатністю добре вбирати оцтовий соус.
  • Оцініть якість рису - краще обирати короткі зерна, що мають однорідний колір та форму без будь-яких пошкоджень.
  • Перед приготуванням приділіть особливу увагу промиванню рису. Вода з-під рису має стати прозою. Це допоможе видалити надлишок крохмалю та пилу, які можуть змінити консистенцію крупи.
  • Чітко відміряйте пропорції рису та води.

Головне правило — рис для суші має тримати форму, але не бути жорстким та занадто липким. Ці техніки допоможуть вам отримати ідеально приготований рис для суші, який стане основою смачних ролів, онігірі та інших страв.

Фото: Freepik

 

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