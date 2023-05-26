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Як вибрати ноутбук на подарунок: універсальний Lenovo, преміальний Apple чи Acer на стилі?

26 травня, 2023 п'ятниця
16:22
Статті

Важко вигадати універсальніший презент, ніж ноутбук. Він доречний до будь-якого свята і не має вікових обмежень. Дитині потрібен для комфортного навчання, дорослому — для роботи та творчості, пенсіонеру — для спілкування з родичами та моніторингу найсвіжіших новин

Під час вибору лептопа в подарунок доцільно орієнтуватися на 4 важливих фактори. 

Бюджет

За вартістю та класом апаратного забезпечення виділяють такі різновиди ноутбуків:

  • Базові. З "залізом" початкового рівня, орієнтовані на найпростіші завдання та пристосовані тільки до помірних навантажень. 
  • Середні. Збалансовані та стабільні, з перспективами модернізації. Серед переваг продуктивність та висока ергономіка. 
  • Преміальні. Підтримують передові технології та працюють на базі найпотужніших комплектуючих. 

Щоб не витрачати зайвий час, доцільно встановити цінові рамки заздалегідь. Такий підхід дозволить скоротити коло пошуку, відсіяти моделі, що не по кишені. 

Нагода

Різні моделі — для різних подій. Наприклад, на честь успішного вступу до вишу — універсальний Lenovo V15 з купою портів для підключення периферії та великим запасом памʼяті для зберігання навчальних матеріалів. 

До новосілля — лептоп з великим екраном, здатний хоча б частково замінити телевізор. Оптимальний розмір діагоналі — 17 дюймів. Також серед вимог:

  • висока роздільність, 
  • широкий кут огляду, 
  • яскраві та насичені кольори.

Під цей опис підпадає стильний Acer Nitro 5 з широкоформатним дисплеєм, який оновлюється з частотою 144 Гц. 

За завершення семестру без трійок — геймерський ноут, який буде розважати все літо. Підшукати такий можна в лінійках ROG та TUF від Asus.

З нагоди дня народження — іміджевий Епл Макбук, який додає впевненості та ідеально підходить до експлуатації на ходу. 

Спосіб життя майбутнього власника 

Хтось звик проводити весь вільний час вдома за переглядом серіалів чи інтернет-серфінгом, а хтось постійно подорожує та не знає, де опиниться завтра. Доцільно зважати на звички та спосіб життя, щоб не схибити з сюрпризом:

  1. Для домувальників за вдачею ідеально підходять ноутбуки в універсальному формфакторі. Навіть великі моделі, які не так вже й легко носити в руках. Завдяки своїй вазі, вони стабільно стоять на столі, не соваються від найменшого поштовху та дозволяють грати та працювати з комфортом. 
  2. Для користувачів, які часто перебувають у відрядженнях та полюбляють подорожувати — елегантні ультрабуки, які мало важать та мають діагональ не більше 14 (рідше — 15) дюймів. 
  3. Трансформери з сенсорними екранами — для творчих особистостей, яким завжди потрібен нотатник під рукою. Вони сумісні з електронним пером, тому мають розширені можливості введення інформації. 

Актуальність 

Не варто дарувати застарілі лептопи, які працюють, так би мовити, на останньому диханні. Вони не тягнуть сучасні ігри, демонструють неякісну картинку, загалом, під потреби користувачів підлаштовуються погано. З часом перетворюються на пилозбірник, який і користі майже не приносить, і викинути шкода. 

Краще обирати серед найсвіжіших новинок та тих моделей, які вийшли до 2-3 років тому, бо їхнє апаратне забезпечення якнайкраще відповідає вимогам часу. 

На додачу до ноутбука можна презентувати сумку для транспортування чи ергономічну мишу. Ці аксесуари точно не будуть зайвими під час повсякденного використання. 

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