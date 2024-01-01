Як виграються війни
Більшу частину повномасштабної війни ми воювали за Ліддел-Гартом
Є такий класик військової думки, який стверджував, що перемога здобувається непрямими діями. Себто, не лобовими зіткненнями у вирішальних битвах, а маневром, правильним вибором поля бою, ослабленням логістики ворога і так далі.
Перший рік війни в нас пройшов саме так. І з великими успіхами.
А от контрнаступ в нас йшов в більш лобовому режимі. Кажуть, саме до такого спонукали іноземні консультанти, що звикли робити саме так, але не врахували обмежену кількість боєприпасів та відсутність домінування в повітрі. З непрямих дій у нас були хіба атаки на Чорноморський флот та стратегія вибивання артилерії ворога, але в останньому випадку ті компенсували її нестачу БПЛА та керованими авіабомбами. Тому й результат незначний.
Зараз ми, схоже, потрохи повертаємось до непрямих. Сучкопад та ураження "Новочеркаська" наводить на такі думки.
Хотілося б сподіватися, що будемо так і далі.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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