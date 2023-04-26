Як здійснювати платежі криптовалютою?
Попри непередбачуваність електронної валюти, вкладення в неї вважається досі перспективним. Тож не дивно, що багато сервісів, інтернет-магазинів або навіть приватні фахівці воліють отримувати оплату саме в біткоїнах. Саме тому варто знати, як саме проводити платежі. Адже навіть якщо ви ще не встигли оцінити всі переваги подібної системи, ви можете зіткнутися з нею в будь-який момент
Електронні грошові кошти перестали бути чимось дивовижним і активно використовуються людьми, незалежно від роду діяльності. Ще 10 років тому про біткоїн практично ніхто не чув, а купити його можна було буквально за копійки. Ті, хто ризикнув тоді, нині насолоджуються баришами. А все завдяки тому, що актуальна ціна біткоїна зараз дає змогу без зусиль придбати нерухомість, авто або найкрутіші гаджети.
Особливості криптопроцесингу
У принципі взаємодія нагадує те, що відбувається в банківській сфері, хіба що відсутній сам банк як контролюючий орган. Замість нього використовується процесингова платформа, яка необхідна для:
- зарахування платежу на окремий або кілька гаманців;
- списання коштів;
- приймання запитів для проведення платежу;
- обробки кожної окремої транзакції.
Дехто може вважати, що подібні процедури достатньо проводити самостійно і напряму, якщо просто вводити реквізити та підтверджувати їх самостійно. Але насправді такі платежі іноді проблематично здійснювати й в особистому використанні, не кажучи вже про взаємодію з великими інтернет-порталами. Це пояснюється двома простими пунктами:
- дуже просто заплутатися при здійсненні вже декількох угод;
- неможливо вести облік логістики та бухгалтерії для звітності.
Варто розуміти, що платформа не тільки опікується всіма тонкощами щодо здійснення платежу. По суті це продумана програма, яка дає змогу з легкістю для користувачів здійснювати перекази, зокрема в автоматичному порядку. Достатньо лише натиснути кнопку оплати та вибрати криптовалюту, яка не тільки доступна, а й приймається платежем, і одразу ж відображається повідомлення про здійснення платежу. У цьому по суті й полягає тонкість здійснення платежу.
Тонкощі та види роботи платформ
Залежно від типу роботи виділяють дві основні категорії:
- платформа, що належить власне криптовалютній біржі;
- сторонній застосунок, який використовується з дозволу власників біржі та платить їм комісію.
Варто пам'ятати, що може змінюватися і власне приймання платежів інтернет-магазином. Найчастіше використовуються такі формати:
- конвертація крипти на фіатні валюти (тобто здійснюється конвертація з біткоїна в гривні або долари);
- отримання переказу в обраній криптовалюті.
Варто розуміти, що в Україні поки що діє механізм здійснення переказів виключно в національній валюті. Тобто працює виключно перший сценарій. Можливо, з часом можна буде використовувати обидва, але поки що для першого не розроблено працюючого механізму, який би підтримувався актуальним законодавством.
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