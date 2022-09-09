Як жінки обороняють Україну на фронті

Як потрапила у військо, які умови для жінок? Жінка зараз обороняє Південь, тож розповість про успіхи української армії.

У Збройних силах України понад 50 тисяч жінок. Які умови для них, як воюють на рівні з чоловіками

Про це волонтерка, старший солдат Ірина Клейменова розповість у програмі "Війна і волонтери" журналістки "Еспресо".

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