Як жінки обороняють Україну на фронті
У п'ятницю, 9 вересня, об 11:00 у програмі "Війна і волонтери" журналістка "Еспресо" поговорить із волонтеркою, громадською діячкою, а нині старшим солдатом Іриною Клейменовою
Як потрапила у військо, які умови для жінок? Жінка зараз обороняє Південь, тож розповість про успіхи української армії.
У Збройних силах України понад 50 тисяч жінок. Які умови для них, як воюють на рівні з чоловіками
Про це волонтерка, старший солдат Ірина Клейменова розповість у програмі "Війна і волонтери" журналістки "Еспресо".
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