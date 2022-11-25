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OPINION

Які відверті трапилися нам терористи!

Сергій Фурса
25 листопада, 2022 п'ятниця
16:06
Погляд Сергій Фурса

Чим більше істерики від Пєскова, Лукашенка та інших посіпак головного терориста Путіна, тим більше упевненості, що ми стоїмо на правильному шляху

Влада України має всі можливості врегулювати ситуацію і припинити страждання народу, виконавши вимоги РФ, — Пєсков.

Якщо хтось виглядає як терорист, поводить себе, як терорист, і говорить, як терорист, то, вочевидь, він і є терористом. Які відверті трапилися нам терористи! Вони навіть не приховують, що вони терористи. І, здається, незабаром будуть цим пишатися.

Чим більше істерики від Пєскова, Лукашенка та інших посіпак головного терориста Путіна, тим більше упевненості, що ми стоїмо на правильному шляху

І чим більше істерики від Пєскова, Лукашенка та інших посіпак головного терориста Путіна, тим більше упевненості, що ми стоїмо на правильному шляху.

І, може, колись вони самозамочать себе у сортирі.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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