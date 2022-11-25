Які відверті трапилися нам терористи!
Чим більше істерики від Пєскова, Лукашенка та інших посіпак головного терориста Путіна, тим більше упевненості, що ми стоїмо на правильному шляху
Влада України має всі можливості врегулювати ситуацію і припинити страждання народу, виконавши вимоги РФ, — Пєсков.
Якщо хтось виглядає як терорист, поводить себе, як терорист, і говорить, як терорист, то, вочевидь, він і є терористом. Які відверті трапилися нам терористи! Вони навіть не приховують, що вони терористи. І, здається, незабаром будуть цим пишатися.
Чим більше істерики від Пєскова, Лукашенка та інших посіпак головного терориста Путіна, тим більше упевненості, що ми стоїмо на правильному шляху
І чим більше істерики від Пєскова, Лукашенка та інших посіпак головного терориста Путіна, тим більше упевненості, що ми стоїмо на правильному шляху.
І, може, колись вони самозамочать себе у сортирі.
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе