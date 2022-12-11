Фантазія і вигадка робить письменника хорошим письменником. Я б ніколи не придумав Франческу і її пригоди, бо в мене просто ніколи не було такого польоту фантазії, як у Доржа.

Брехати в біографії та у публічних відомостях про себе – дуже погано. Це вже не фантазія письменника, а обман і отримання матеріальної вигоди через те, що люди вважають тебе більшим, ніж ти є насправді. Це запрошення на івенти й виставки, більші наклади, більше охоплення аудиторії та більші гроші на брехні.

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Одна з фундаментальних речей, які відрізняють нас від європейців зі старої Європи – ми брешемо. Слово українця, частіше всього, не варте нічого

Одна з фундаментальних речей, які відрізняють нас від європейців зі старої Європи – ми брешемо. Слово українця, частіше всього, не варте нічого. Ми обіцяємо бути вчасно і запізнюємося. Ми обіцяємо щось зробити, а коли приходить дедлайн, не робимо і вимикаємо телефон. Ми можемо прибрехати банку, щоб отримати кредит, а роботодавцю – щоб отримати роботу.

Думаю, багатьом неприємно таке читати про свою націю. Думаю, більшість моїх друзів не такі й не брешуть. Але більшість людей навколо бреше. Це правда. Кожен з нас із легкістю назве десяток прикладів маленької та великої брехні оточення.

В старій Європі слово має ціну. Люди дорожать репутацією. Якщо збрешеш раз, з тобою багато років ніхто не буде мати справ. Тому брехати невигідно і не прийнято. Це дуже спрощує ведення бізнесу і зміцнює відчуття безпеки.

Якщо хочемо бути європейцями, не можна толерувати брехню. Навіть маленьку. Навіть, на перший погляд, невинну.

Тому для мене Дорж Бату, як людина, більше не існує. Це такий само брехун, як Арестович, Гордон, Тищенко, Шуфрич та інша пз**та, яка чомусь і досі є рукоподаваною у нашій країні.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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