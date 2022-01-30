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Якщо Лукашенко воюватиме з Україною або армія РФ залишиться після навчань, білоруська опозиція перейде до нестандартних дій, - офіс Тихановської

30 січня, 2022 неділя
21:04
Світ Світлана Тихановська

Кабінет представників Світлани Тихановської, визнаної міжнародною спільнотою в статусі переможниці президентських виборів 9 серпня 2020 року в Білорусі, відреагував на готовність самопроголошеного правителя цієї країни Олександра Лукашенка воювати на боці Росії. Зокрема, проти України

Про це заявив керівник Кабінету Тихановської, білоруський дипломат і в минулому політв'язень Валерій Ковалевський, передає Еспресо.TV.

За його словами, використання білоруської території для імовірних ударів РФ по Україні є так само загрозливим для білорусів, як і перспектива того, що учасники військових навчань "Союзна рішучість - 2022" (10-20 серпня) з російського боку залишаться у Білорусі.

"Якщо Лукашенко своїми діями, своєю політикою, своїми рішеннями починає загрожувати самому існуванню нашої країни, то ми маємо змінювати свою стратегію. Зараз ми уважно відслідковуємо ситуацію, ми збираємо інформацію і ми розробляємо ті заходи, які будуть адекватними цій ситуації", - сказав Ковалевський. 

 

Зокрема йдеться про те, наголосив Ковалевський, щоб переглянути нинішню стратегію об'єднаної білоруської опозиції, спрямовану насамперед на проведення нових президентських виборів.

"Для нас буде пріоритетом збереження суверенітету та незалежності нашої країни, для того щоб ми могли побудувати нову демократичну Білорусь, яка керуватиметься волею народу і яка матиме компетентний, підзвітний уряд", - наголосив дипломат.

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"Лукашенко зайшов надто далеко. Це може нам коштувати цілої країни. І в наших силах цьому перешкодити", - підсумував Валерій Ковалевський.


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Білорусь
Олександр Лукашенко
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Світлана Тихановська
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