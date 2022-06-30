Про це заявила відома авторка з питань розширення ЄС і НАТО, старша наукова співробітниця аналітичного центру Carnegie Europe Джуді Демпсі під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Росія поставила перед собою завдання зруйнувати Україну. І якщо Україна буде зруйнована, то й архітектура безпеки всієї Європи буде зруйнована. Можна збирати речі і йти геть з Європи нам усім", - наголосила вона.

Демпсі зазначила, що сьогодні дискусії на Заході базуються на "дуже слабкому аналізі щодо того, як же власне зупинити війну".

"Треба мати якийсь більш глибокий, комплексний аналіз, щось важливіше, що могло би дійсно вплинути на Путіна, вимагати від нього припинити війну. Звичайно, санкції – це добре. Але вони не зупиняють війну, ми бачимо", - сказала вона.

"Якщо європейці не будуть мати якогось конкретного військового плану, який буде доповнюватися лише дипломатичними інструментами, то ми не будемо знати, як припинити цей конфлікт, припинити руйнації і страждання людей. Путін просто буде продовжувати руйнувати вашу країну", - резюмувала Джуді Демпсі.