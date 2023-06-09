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Головна Війна з Росією Якщо Україна поступиться територіями - демократія зазнала поразки від тоталітаризму, і продовження настане дуже швидко, - Огризко
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Якщо Україна поступиться територіями - демократія зазнала поразки від тоталітаризму, і продовження настане дуже швидко, - Огризко

9 червня, 2023 п'ятниця
21:28
Війна з Росією Володимир Огризко

Якщо Україна відмовиться від якоїсь території - це означає, що тепер у світі можна захопити чужу територію і не бути покараним

Про це в ефірі Еспресо сказав колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Я не бачу жодного компромісу, бо якщо ми відмовляємось від якоїсь своєї території - це означає, що міжнародне право можна дуже легко розірвати на дрібні шматочки і з нього зробити великий феєрверк. Тому що воно не працює. Це означає, що можна захопити чужу територію і  після цього не бути покараним за свій злочин. Будь-яка агресія - це воєнний злочин. Це злочин збройної агресії, за це карають. Якщо зло не карають - воно повторюється. Це речі, які є давно відомими і зрозумілими", - вважає він.

 На думку Огризка, в України зараз жодного шансу на прийняття таких мирних пропозицій.

"По-перше, будь-який політик, який це зробить, на другий день не буде політиком - його просто не буде в Україні. А по-друге, це означатиме, що світова демократія зазнала поразки від світового тоталітаризму - а відтак продовження буде швидко. Я думаю, що це розуміють у всіх столицях, але бояться зробити цей остаточний крок - сказати Україні "так" щодо НАТО і сказати Росії, що ще один такий подібний випадок і ви будете отримувати те, що ви заслужили", - підсумував ексміністр.

Україна
Росія
переговори з РФ
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