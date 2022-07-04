Якщо запровадити санкції щодо процесорів, у Росії зупиниться все, - економіст

Про це голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук сказав у ефірі Еспресо.

"Я очікую, коли вже буде нанесений удар (санкції - ред) по процесорам. Якщо буде заблокована робота процесорів до комп'ютерів, і ті, які працюють на базі Apple, і ті, які працюють на інших системах, то це було б значно потужніше, тому що, практично всюди процесори є. Два види процесорів, які пов'язані з Apple та Android займають левову частину ринку. І якщо їх заблокувати, то в цьому випадку зупиниться у Росії все", - сказав він.

За його словами, всі мобільні телефони та банки не зможуть працювати,

"Це було б дуже потужним ударом. Такі думки звучали ще в березні, що це треба робити. На жаль, рішення не ухвалене. Можливо, є питання до влади, бо їм потрібно активізувати переговори з нашими

партнерами, щоб вони ухвалили саме це рішення, бо воно справді дуже потужне", - підсумував економіст.