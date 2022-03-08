Японія передасть ЗСУ бронежилети, шоломи й медикаменти, - посол

Про це він повідомив у Facebook.

"Відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стосовно надання на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме - бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів. генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях", - написав Корсунський.

За словами посла, подібний акт відбувся вперше в історії Японії.

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