Японія передасть ЗСУ бронежилети, шоломи й медикаменти, - посол
Посол України в Японії Сергій Корсунський підписав угоду про безоплатну передачу захисного знаряддя для потреб Збройних сил України
Про це він повідомив у Facebook.
"Відбулося підписання міжурядової угоди у формі обміну нотами між Україною і Японією стосовно надання на безоплатній основі захисного знаряддя для потреб Збройних Сил, а саме - бронежилетів, шоломів, наметів, зимового одягу, медикаментів. генераторів, камер, різноманітного знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях", - написав Корсунський.
За словами посла, подібний акт відбувся вперше в історії Японії.
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