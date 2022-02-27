Японія підтримає відключення РФ від SWIFT та введе санкції проти Путіна
Уряд Японії приєднається до рішення країн G7 відключити Росію від SWIFT та введе персональні санкції проти Володимира Путіна
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє The Japan Times.
За його словами, Токіо приєднається до США, Великої Британії, Європи та Канади у блокуванні доступу деяких російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT.
Кісіда заявив, що Японія також запровадить санкції щодо високопоставлених російських чиновників, зокрема президента РФ Володимира Путіна.
Також Токіо виділить Україні $100 мільйонів на екстрену гуманітарну допомогу.
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