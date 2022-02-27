Японія підтримає відключення РФ від SWIFT та введе санкції проти Путіна

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє The Japan Times.



За його словами, Токіо приєднається до США, Великої Британії, Європи та Канади у блокуванні доступу деяких російських банків до міжнародної платіжної системи SWIFT.



Кісіда заявив, що Японія також запровадить санкції щодо високопоставлених російських чиновників, зокрема президента РФ Володимира Путіна.



Також Токіо виділить Україні $100 мільйонів на екстрену гуманітарну допомогу.



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