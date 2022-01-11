Японія продовжила заборону на в'їзд іноземців до кінця лютого 2022 року

Про це пише NHK.



Прем'єр-міністр країни Кісіда Фуміо оприлюднив новий комплекс заходів у відповідь на стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.



За його словами, заборона на в'їзд іноземців до Японії, яку запровадили в листопаді 2021 року, залишиться чинною до кінця лютого 2022 року. Кісіда Фуміо зауважив, що під час реалізації заходу прикордонного кордону зважатимуть на гуманітарні міркування та національні інтереси.



Крім того, японський уряд має намір зробити інформацію про заповненість лікарняних ліжок більш прозорою.



Також заплановане пришвидшення вакцинації третьою дозою для громадян літнього віку.



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