Японія продовжила заборону на в'їзд іноземців до кінця лютого 2022 року
Японія подовжила термін заборони на в'їзд іноземних громадян, щоб стримати поширення штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це пише NHK.
Прем'єр-міністр країни Кісіда Фуміо оприлюднив новий комплекс заходів у відповідь на стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.
За його словами, заборона на в'їзд іноземців до Японії, яку запровадили в листопаді 2021 року, залишиться чинною до кінця лютого 2022 року. Кісіда Фуміо зауважив, що під час реалізації заходу прикордонного кордону зважатимуть на гуманітарні міркування та національні інтереси.
Крім того, японський уряд має намір зробити інформацію про заповненість лікарняних ліжок більш прозорою.
Також заплановане пришвидшення вакцинації третьою дозою для громадян літнього віку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.4
Купівля 27.4Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.32
- Актуальне
- Важливе