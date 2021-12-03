Японія створила систему перевірки вакцинації за допомогою розпізнавання обличчя

Про це повідомляє Kyodo.



У п'ятницю, 3 грудня, представники NEC заявили про повномасштабне впровадження системи, яка дозволяє відмовитися від додатків або документів для смартфонів для підтвердження вакцинації.



Компанія зазначає, що технологія точна на 99,9%, навіть коли користувач носить маску.



Особи повинні будуть зареєструвати історію вакцинації та надіслати фотографію свого обличчя. Система скануватиме їх обличчя за допомогою камери біля входу до приміщення і протягом кількох секунд підтверджуватиме їх статус вакцинації.



Очікується, що система допоможе уникнути черг і зменшити кількість необхідного персоналу на туристичних об’єктах і місцях проведення масових заходів.



У листопаді 2021 року NEC успішно провела пробне використання цієї технології в районах поблизу гори Фудзі.



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