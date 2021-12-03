Японія створила систему перевірки вакцинації за допомогою розпізнавання обличчя
Японська корпорація NEC запровадить систему перевірки сертифікатів вакцинації проти COVID-19 шляхом розпізнавання обличчя
Про це повідомляє Kyodo.
У п'ятницю, 3 грудня, представники NEC заявили про повномасштабне впровадження системи, яка дозволяє відмовитися від додатків або документів для смартфонів для підтвердження вакцинації.
Компанія зазначає, що технологія точна на 99,9%, навіть коли користувач носить маску.
Особи повинні будуть зареєструвати історію вакцинації та надіслати фотографію свого обличчя. Система скануватиме їх обличчя за допомогою камери біля входу до приміщення і протягом кількох секунд підтверджуватиме їх статус вакцинації.
Очікується, що система допоможе уникнути черг і зменшити кількість необхідного персоналу на туристичних об’єктах і місцях проведення масових заходів.
У листопаді 2021 року NEC успішно провела пробне використання цієї технології в районах поблизу гори Фудзі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.64Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе