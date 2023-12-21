Японський виробник шин Bridgestone продає завод у Росії
Виробник автомобільних шин Bridgestone оголосив про продаж російських активів місцевій диверсифікованій холдинговій компанії S8 Capital
Про це йдеться у релізі.
В компанії заявили, що угода отримала всі необхідні дозволи. Вона включає продаж шинного заводу в Ульяновську та відділу продажів і маркетингу в Москві.
Для покупців збережуть приблизно тисячі співробітників компанії.
У березні 2022 року компанія оголосила про призупинення роботи свого заводу в Ульяновську через широкомасштабне вторгнення Росії до України. У жовтні того ж року Bridgestone оголосила про пошук покупця для свого бізнесу.
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