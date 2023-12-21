Японський виробник шин Bridgestone продає завод у Росії

Про це йдеться у релізі.

В компанії заявили, що угода отримала всі необхідні дозволи. Вона включає продаж шинного заводу в Ульяновську та відділу продажів і маркетингу в Москві.

Для покупців збережуть приблизно тисячі співробітників компанії.

У березні 2022 року компанія оголосила про призупинення роботи свого заводу в Ульяновську через широкомасштабне вторгнення Росії до України. У жовтні того ж року Bridgestone оголосила про пошук покупця для свого бізнесу.