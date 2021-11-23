Ляшко: теперішня хвиля коронавірусу в Україні йде на спад
Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що показники інфікувань і госпіталізації демонструють пришвидшення спаду захворюваності на коронавірус
Про це він повідомив на брифінгу.
"Виявлені випадки COVID-19 і госпіталізації демонструють пришвидшення спаду: - 20% та - 19% за тиждень, відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: - 3% за останній тиждень", - зазначив Ляшко.
Він додав, що також зменшилося навантаження на медичну систему України. Кількість вільних ліжок із киснем зросла до 33 500.
- Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін заявляв, що в листопаді COVID-хвиля піде на спад.
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