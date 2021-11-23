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Ляшко: теперішня хвиля коронавірусу в Україні йде на спад

23 листопада, 2021 вiвторок
14:35
Суспільство Віктор Ляшко

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що показники інфікувань і госпіталізації демонструють пришвидшення спаду захворюваності на коронавірус

Про це він повідомив на брифінгу.

"Виявлені випадки COVID-19 і госпіталізації демонструють пришвидшення спаду: - 20% та - 19% за тиждень, відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: - 3% за останній тиждень", - зазначив Ляшко.

Він додав, що також зменшилося навантаження на медичну систему України. Кількість вільних ліжок із киснем зросла до 33 500.
 

  • Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін заявляв, що в листопаді COVID-хвиля піде на спад.

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МОЗ
Коронавірус
Віктор Ляшко
брифінг
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