Яценюк на КБФ: Вірю, що буде ще одна Нобелівська премія - за перемогу демократії над мороком російської диктатури

"Вірю, що колись Нобелівська премія прийде за те, що буде встановлений новий світопорядок, в якому не буде місця тиранам. Їм знайдеться місце тільки в новій Гаазі або новому Нюрнберзі. Цей світ буде вільний від енергетичного шантажу, буде вільний від диктатури і тиранії", - сказав голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років, відкриваючи почесну лекцію лауреатки Нобелівської премії миру, голови Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук, яку проводить КБФ.

Арсеній Яценюк наголосив, що Нобелівська премія миру, яку отримала Олександра Матвійчук, – "це визнання і її, і мільйонів українців, і всієї країни".

"Ця Нобелівська премія – це визнання українського громадянського суспільства, яке в 2014 році на Майдані стало на захист свободи й української незалежності. Того громадянського суспільства, яке очолило боротьбу з корупцією в країні", - сказав він.

Громадянське суспільство, зазначив Яценюк, нині перетворилося на велику об’єднану українську націю: "Це волонтери, це кожен громадянин країни, який знає ціну свободи і який знає, що таке українська держава".

Голова КБФ зазначив, що вірить, що Нобелівська премія "прийде для всього вільного світу": "Вільний світ – це Сполучені Штати Америки і президент США, це всі лідери країн-членів Європейського Союзу, це всі лідери вільного світу, які стали на правильний бік історії, які сьогодні підтримують боротьбу України за нашу і вашу свободу. Адже це – наша спільна боротьба".

"Я вірю в те, що буде ще одна Нобелівська премія, і ця Нобелівська премія буде удостоєна для українського народу, українського президента, для українських Збройних Сил, для українського військового командування, і основне – для всієї нашої об’єднаної української нації. Ця Нобелівська премія буде за мир і свободу всього вільного світу, за звільнену Україну, за те, що демократія переможе морок російської диктатури. Ми обов’язково переможемо", - наголосив Арсеній Яценюк.