"Йди на": Тіна Кароль відповіла Собчак, яка назвала азовців нацистами
Українська співачка Тіна Кароль різко відреагувала на звинувачення російської "опозиціонерки" Ксенії Собчак, яка заговорила про страшних бандерівців
Скріншот коментаря Ксенії Собчак та свою реакцію на нього Тіна Кароль виклала в сторіс в Instagram.
Росіянка почала розмірковувати про "страхіття бандерівців".
"Бандерівці творили страшні речі - це правда. І батальйон "Азов" - типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього? У них своє життя, це їх підвалини. У нас своя країна і нам є з чим в ній розбиратися", - написала Ксенія Собчак у коментарі.
Коментуючи ці слова російської журналістки, Тіна Кароль написала: "Йди на…"
- На початку жовтня Ксенія Собчак посперечалась з власником бару у Тбілісі, яка обурилась, що росіяни перед входом до його закладу мають заповнити анкету та вказати, що засуджують агресивну політику Путіна
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