"Йди на": Тіна Кароль відповіла Собчак, яка назвала азовців нацистами

Скріншот коментаря Ксенії Собчак та свою реакцію на нього Тіна Кароль виклала в сторіс в Instagram.

Росіянка почала розмірковувати про "страхіття бандерівців".

"Бандерівці творили страшні речі - це правда. І батальйон "Азов" - типові нацисти. Хто ж сперечається? І що з цього? У них своє життя, це їх підвалини. У нас своя країна і нам є з чим в ній розбиратися", - написала Ксенія Собчак у коментарі.

Коментуючи ці слова російської журналістки, Тіна Кароль написала: "Йди на…"

На початку жовтня Ксенія Собчак посперечалась з власником бару у Тбілісі, яка обурилась, що росіяни перед входом до його закладу мають заповнити анкету та вказати, що засуджують агресивну політику Путіна

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